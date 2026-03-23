伊朗威脅封鎖原油供應鏈重創亞股，港股跌逾700點穿牛熊線

特朗普昨日警告伊朗須於48小時內全面開放霍爾木茲海峽，否則美國會徹底摧毀伊朗境內發電廠，伊朗方面表明若發電站遇襲將會完全關閉海峽。今早起亞太區股市全面受挫，日股跌逾3%，韓股重挫逾5%，港股裂口低開近500點後跌幅擴大，恒指現跌超過700點，跌穿25000關兼250天線水平，本月以來第三次盤中失守250天線。

油價波動，紐約期油今早一度飆汞百美元後回落，現徘徊98美元附近；布蘭特期油亦自110美元上方回落。油股個別發展；中海油(00883)升0.6%，報30.56元；中石油(00857)跌0.9%，報10.81元；中石化(00386)跌2.4%，報4.57元。

市場憂慮海峽完全封鎖後現有獲通行油輪都會受到阻礙，通脹勢必惡化。今早起金價進一步急挫，紐約期金及現貨金雙雙一度跌穿4400美元關。金價ETF及金礦股全面遭拋售；SPDR金(02840)跌6.4%，報3180元；FL二南方黃金(07299)跌11.9%，報26.08元；紫金(02899)跌3.9%，報32.9元；靈寶黃金(03330)跌8.3%，報22.5元；赤峰黃金(06693)向紫金折讓近三成配新H股兼大股東減持A股，現跌22%，報32.84元。

個別車股逆市飆升；比亞迪(01211)升1.3%，報105.2元；吉利汽車(00175)升3%，報20.1元；地平線機器人-W(09660)升1.8%，報7.47元。

撰文：經濟通市場組

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