小鵬 | 上季轉賺3.8億人幣，惟料首季交付最多跌35%，遭大行降目標仍逆市靠穩可再吼？

小鵬汽車(09868)公布業績，上季虧轉盈賺3.8億元人民幣，首次在單季度錄得正淨收益，收入按年增38%至逾222億元人民幣，不過公司預期今年首季交付量減少最多35%，收入跌最多23%，績後遭部分大行下調目標價，股價今早（23日）先跌後反彈，半日逆市升0.4%。新能源車股近期走強，小鵬是否仍值得吸納？

（小鵬汽車網頁截圖）

上季轉賺3.8億人幣收入增38% 去年虧損收窄至11億人幣

小鵬汽車公布，截至2025年12月31日止第四季純利3.83億元人民幣，首次在單季度錄得正淨收益，而對上一年同期淨虧損13.3億元人民幣；每股基本盈利0.2元人民幣。非公認會計原則淨收益5.05億元人民幣，而對上一年同期虧損13.91億元人民幣。期內收入222.54億元人民幣，升38.2%；毛利率21.3%，按年增加6.9個百分點。交付量約11.6萬輛，按年增加27%。

而公司去年全年虧損收窄至11.39億元人民幣，而對上一年同期虧損57.9億元人民幣；每股基本虧損0.6元人民幣。非公認會計原則淨虧損收窄至4.58億元人民幣，而對上一年同期淨虧損55.51億元人民幣。期內收入767.2億元人民幣，升87.7%。交付量為42.9萬輛，按年增長125.9%。毛利率18.9%，按年增加4.6個百分點。另去年研發開支為94.9億元人民幣，按年升47%，主因公司擴充產品組合以支持未來增長，與新車型及技術開發相關的開支增加所致。

首季交付量料減少最多35% 收入跌最多23%

另小鵬汽車預期今年第一季汽車交付量將介乎6.1萬至6.6萬輛，按年減少約29.79%至35.11%；總收入將介乎122億元至132.8億元人民幣，按年減少約16.01%至22.84%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，相信小鵬汽車正處在物理AI應用的歷史性轉折點， 公司不僅要擴大AI汽車的全球市場份額，完成L2+輔助駕駛向L4自動駕駛的跨越，讓第二代VLA走向海外，還要實現高階人形機器人的規模量產。

野村：看好長期增長料明年全年轉賺 惟降目標價至94元

野村發表研究報告，下調小鵬汽車目標價至94港元（原為113港元），減幅16.8%，維持「買入」評級。該行表示，小鵬汽車正加大在實體人工智能方面的研發投入，包括機器人出租車、飛行汽車及人形機器人等業務，這些投資可能影響短期盈利能力，但有助長期增長。同時，公司2026年將推出4款新車型（包括純電動及增程版），有助進一步擴大市場份額。

野村預計，小鵬汽車2026年付運量將達53.5萬輛，2025至2028年付運量年複合增長率為17%。由於預期研發支出增加，下調其2026及2027年營運利潤率預測各3個百分點，預期公司將於2027年轉虧為盈。

花旗：首季或再現暫時性虧損 降目標價至100元

花旗亦下調小鵬汽車目標價至100港元（原為107.8港元），減幅7.2%，維持「買入」評級。該行預期小鵬2026年第一季毛利率約20%（汽車毛利率10.5%），主要受惠於產品組合改善及成本控制。此外，2026年餘下時間將推出4款新車型，有助進一步改善銷量復甦。

花旗指，若撇除70億元人民幣的人工智能相關研發開支，小鵬2026年第一季及全年電動車業務經調整淨利潤將分別為3億元及55億元人民幣，顯示汽車業務預期產生的正現金流足以支持人工智能及機器人業務發展。不過，由於小鵬可能在2026年第一季因汽車銷售淡季而再次出現暫時性虧損，加上碳信用收入延遲至未來季度，該行下調公司2026年汽車收入的市銷率估值，並下調公司目標價。另富瑞亦將小鵬目標價由117元降至103.4元，維持「買入」評級；麥格理將其目標價由93元降至73元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

麥嘉嘉：小鵬受惠AI敘事及毛利率改善 惟揀比亞迪吉利更佳

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，小鵬業績中規中矩，公司上季交付11萬輛車，按年有近三成增長，市場預期今年有機會盈虧平衡甚至扭虧，業績大致在意料之內，往後要留意公司實體AI包括智能駕駛、機械臂或飛行汽車等投資，預計共涉近700億人民幣，公司也強調自己的定位為AI加汽車公司，此類概念仍可成市場焦點。當然，油價可能長期於高位區間波動，變成常態化，新能源車會受惠，但近期新能源車股走強，看來因資金正尋找一些周期谷底最先修復的板塊，不過不是每隻都值博，要看其能否做到新能源+智能化+出口全球化，其中比亞迪(01211)、吉利(00175)甚至小鵬應會略為受惠，比亞迪受惠出口擴張，吉利受惠盈利改善及高端化，小鵬受惠AI敘事及毛利率改善。不過，對小鵬看法較中性，雖然公司業績不算差，但前瞻指引不算很理想，股價今日見過67.5元，該位置有些值博空間，短線阻力為上周浪頂位大概79.6元，故可待其回至67.5元買入，短期目標價定於79.6元，但仍是揀比亞迪及吉利較佳。

小鵬半日升0.42%收報71.9元，成交12.63億元。其他新能源車股表現各異，比亞迪升0.67%報104.5元，理想汽車(02015)跌2.47%報65.15元，蔚來(09866)跌5.12%報44.14元，零跑汽車(09863)升2.56%報44.96元。傳統車股亦升跌不一，吉利(00175)升4.2%報20.34元，廣汽(02238)跌1.83%報3.22元，長汽(02333)跌1.01%報12.74元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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