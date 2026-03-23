中國宏橋：中東鋁企停產料對鋁價成支持，料今年鋁價維持在每噸約2.3萬人幣

中國宏橋(01378)執行董事及企業金融主管王雨婷於業績記者會表示，非常看好電解鋁整個行業前景，也十分看好鋁價走勢，中國電解鋁的產能上限目前基本已經滿產，再加上目前中東地區的局勢，當地很多鋁企已經停產，而這些企業停產之後，復產或需時，預期將會對鋁價形成較強的支撐，料今年鋁價大概能維持在每噸2.3萬元（人民幣．下同）左右，可能會有小幅上下波動，預期在這個價格水平下，集團擁有非常大的利潤空間，未來的增長和業績會持續向好。

（吳仲賢攝）

她指出，目前中國氧化鋁行業的「產能天花板」基本已經達到，在過去一段時間，氧化鋁價格持續下降，而最近有消息指，幾內亞或會出台一項關於鋁土礦出口的政策，集團認為，這項方案若出台，對氧化鋁市場是有利的。

她指出，集團一直保持著約7-8個月的氧化鋁庫存，再加上海上運輸途中的貨物以及港口庫存等，集團最高能擁有接近一年的庫存，集團庫存穩定且儲備充足，這能確保集團的生產運營成本始終維持在較低且穩定的水平。

集團董事會建議派發2025年年度末期股息每股1.65港元，投資者關係部高級經理謝思揚表示，集團將繼續以穩定的全年派息來回饋股東，集團將乘持審慎財務原則，持續優化債務期限結構，降低融資成本與財務風險。

中國宏橋公布，截至2025年12月31日止年度純利約226.4億元，升1.2%，每股盈利2.3842元，派末期股息每股1.65港元，遠高於2024年同期派息1.02港元，但考慮到公司本財年沒派中期息，整個財年派息按年增長2.5%。

該集團指，營業收入約1624億元，升4%，鋁合金產品銷量約582.4萬噸，按年基本持平，鋁合金產品平均銷售價格上升約3.8%；氧化鋁產品銷量約1339.7萬噸，增加約22.7%。該集團指，毛利約415億元，跌1.6%，產品整體毛利率約25.6%，下降約1.4個百分點，主要是由於氧化鋁產品毛利率下降，分佔聯營公司溢利升49.5%至26.3億元。

撰文：經濟通採訪組

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