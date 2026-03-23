港股 | 午市前瞻 | 兩大利淡因素拖累金價下行，專家籲跌至4000美元都不宜入手

亞股今早（23日）大插水，港股低開近500點，即時失守俗稱牛熊線的250天線約25108點，以及兩萬五關口，但開市位置已是全日最高位，金屬、金融、科技股集體下挫，拖累港股半日跌幅擴大至876點或3.5%，半日收報24400，截至上日部署的合共6869隻牛證齊打靶。主板成交近1924億元，港股通淨流入145億元掃貨。

聶振邦：戰事若惡化恒指料考驗24000點

中東戰事有升級之虞，環球股市顯著下挫，韓股今早曾挫6%，日股亦曾跌半成，A股兩市齊跌逾2%，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時環球股市受中東戰火牽連。美國總統特朗普要求伊朗完全開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊其電力設施；伊朗警告若電廠遇襲，將徹底封鎖海峽。聶振邦指，儘管美國及以色列在軍備上佔優，但伊朗畢竟是中東大國，短期內美國料難以完全控制局面，加上霍爾木茲海峽是波斯灣油氣運輸的咽喉，一旦霍爾木茲受伊朗干擾，對全球經濟牽連甚廣。聶振邦表示，美國現時處於進退兩難的局面，若要成功控制局勢，國防部或需要增兵及增加軍費開支，這方面未必能得到國會批准，而一旦美伊拉鋸局面短期內不能解決，對全球經濟將有一定影響。

恒指盤中曾跌逾800點，跌穿250天線之餘，低位連24500都守不住。聶振邦指，由於受戰事發展影響，現時港股走勢被動。一旦中東局勢進一步惡化，現時的技術走勢無甚參考性。恒指現價是否有支持，需看未來兩日中東局勢有沒有緩和的跡象，若沒有負面消息，恒指或能暫時站穩。若有緩和戰事的消息，恒指或有機會回升，若恒指連續兩天收穩於25000以上，後市或能喘定。若本周未能作V型反彈，收復250天線，則恒指後市仍有尋底風險，不排除進一步下試24000點。

紫金績優入股赤峰屬利好，惟金價急吐拖累

紫金(02899)去年盈利約517.8億元人民幣，增長61.6%，不但創下歷史新高，更是公司首次突破500億元人民幣盈利關口。派末期股息每股38分，按年增加35.7%。集團全年營業收入約3491億元人民幣，升15%，扣除非經常性損益之純利507億元人民幣，升60%，去年礦山產金升23.3%至90噸，產銅按年升1.9%至109萬噸，礦產銀按年升0.68%至439噸。

集團公布，提出斥不低於15億元人民幣，且不超過25億元人民幣，以集中競價方式回購A股，每股A股回購價不超過41.5元人民幣，即不高於董事會通過回購決議前30個交易日股票交易均價的1.5倍。

赤峰黃金(06693)公布，單一最大股東李金陽向紫金礦業之全資附屬紫金黃金轉讓約2.42億股A股，佔已發行股本約12.73%。同時，赤峰黃金向紫金黃金配售約3.11億股新H股，每股30.19元較前收市價折讓28.3%，是次認購股份佔集團經擴大已發行股本約14.1%。交易完成後，李金陽將出清所有持股，紫金集團將持有約2.42億股A股及3.3億股H股，總計佔經擴大已發行股本約25.85%，成為單一最大股東。

聶振邦表示，紫金業績好，以折讓28.3%價格入股赤峰黃金亦是利好消息。惟金價近日急跌，紫金股價今天跟隨大市下跌，實屬無可厚非。實際上今天紫金的跌幅，相對於其他主要金礦股已經較小，反應市場對其業績及收購赤峰的看法反應。至於赤峰黃金，股價今天急瀉兩成，主要是折讓配售股份一事影響。加上該股上市以來累積升幅大，藉勢回調。不過，聶振邦認為，赤峰黃金即使今天股價大跌，但現時市賬率仍有4倍，嚴格來說，出售股權的事也不至於那麼負面。

中東戰局為金價帶來兩大利淡因素

不過，聶振邦又指，由於金價近期持續下跌，短期對金礦股造成一定壓力。由於中東持續緊張，預料短期難以扭轉拉鋸局面，油價高企，對全球經濟帶來負面影響，環球已無減息空間，不利金價，抵銷其避險屬性。現時油價高企，但霍爾木茲海峽受阻，加上油氣設施受戰事波及，中東主要產油國資金流動性下降，持續在市場出售黃金，黃金供應量上升，拖累金價持續下跌。聶振邦認為，中東戰事若持續，金價可能繼續下行，跌至每盎司4000美元的機會較大，而且他亦不建議投資者搏金價反彈買入黃金ETF或金礦股，因中東戰事存在持續惡化的風險，美聯儲已在討論加息之可能，金價未來繼續下行的機會仍大。

撰文：經濟通通訊社市場組

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