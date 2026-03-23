3分鐘熱炒股點評 | 港匯走軟暗示資金未流入香港
23/03/2026
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 01:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
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|財經熱話23/03/2026
嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續
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