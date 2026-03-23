異動股 | 黃金ETF跌幅擴大至12%，美提加息可能金價抹去年內漲幅

金礦股全線重挫，紫金(02899)跌6%，報32.18元，紫金黃金國際(02259)跌5.5%，報166.4元，山東黃金(01787)跌9.8%，報29.4元，招金礦業(01818)跌5.8%，報26.26元。

特朗普昨日警告伊朗須在本港時間明天（24日）清晨全面開放霍爾木茲海峽，否則美國會徹底摧毀伊朗境內發電廠，伊朗方面表明若發電站遇襲將會完全關閉霍爾木茲海峽。市場憂慮海峽完全封鎖後現有獲通行油輪都會受到阻礙，通脹勢必惡化，促使各國央行加息，打壓金價炒賣空間，據利率期貨CME FedWatch顯示，儘管市場對聯儲局4月議息預期仍為按兵不動為主流，但4月加息0.25厘機會率已由0%升至12.4%。

紐約期金及現貨金在亞洲時段早盤雙雙跌穿4400美元關，隨著倒計時臨近，金價沽壓持續，現貨金跌至每盎司4137.11美元，跌7.88%，黃金期貨現報4179.44美元/盎司，跌9.33%，雙雙抹去年內漲幅。

黃金ETF跟跌，FL二南方黃金(07299)跌24.1%，報22.48元，恒生黃金ETF(03170)跌12.6%，報13.03元。

撰文：經濟通市場組

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