香港樓市 | 中原投資︰完成收購富豪東方酒店體現對學生公寓市場長遠信心，投資額料逾20億

中原集團旗下中原投資今天（23日）宣布完成收購位於香港九龍區的富豪東方酒店，標誌著中原投資在香港學生公寓市場策略性擴展重要一步。是次收購進一步體現中原投資對學生公寓市場的長遠信心，建基於穩健的教育需求，以及房地產市場基本因素逐步改善。

該物業位處成熟市區，交通網絡完善，鄰近多間高等教育院校。項目計劃重新定位為學生公寓，預計成為香港最大規模的學生公寓項目。該項目將進一步鞏固中原投資旗下學生公寓營運平台CampusOne Communities（壹社）的發展。

中原投資行政總裁葉明慧表示，是次收購反映集團對學生公寓投資市場的信心。在學生住宿需求持續結構性上升、而資產價格正處於完成調整之際，集團認為現正是擴大香港學生公寓版圖的理想時機。這次集團投資超過20億元在項目上，亦充分體現集團對市場的信心。

中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯表示，學生公寓已不再是小眾市場，而正逐步成為香港國際教育樞紐不可或缺的基礎設施，亦正發展為機構級別的資產類別。集團有信心，透過審慎的收購策略、規模化發展及專業營運，為投資者帶來穩定回報及長遠價值。

撰文：經濟通採訪組

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