  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

異動精選 | 美提加息可能金股劇跌，戰事升溫環球冧市金融股遭拋

23/03/2026

異動精選 | 美提加息可能金股劇跌，戰事升溫環球冧市金融股遭拋

 

異動精選 | 美提加息可能金股劇跌，戰事升溫環球冧市金融股遭拋

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01384

滴普科技

34.300

異動股

01608

偉能集團

0.115

異動股

06610

飛天雲動

1.260

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00992 聯想集團
  • 8.860
  • 06181 老鋪黃金
  • 558.500
  • 06862 海底撈
  • 15.170
  • 01989 廣合科技
  • 83.450
  • 06069 盛業
  • 9.230
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 61.900
  • 目標︰$72.50
  • 00148 建滔集團
  • 34.380
  • 目標︰$45.00
  • 01234 中國利郎
  • 3.650
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 190.000
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.400
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.700
  • 00700 騰訊控股
  • 498.400
  • 00005 滙豐控股
  • 118.900
  • 02628 中國人壽
  • 26.020
  • 00100 MINIMAX-W
  • 916.500
報章貼士
  • 00116 周生生
  • 12.170
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 19.480
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 38.820
  • 目標︰$47.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/03/2026 17:15  《盤後部署》恒指一年半以來首度收穿牛熊線，首程望藉宇樹上市炒上兼收息

23/03/2026 17:48  恒地(00012)去年純利跌10.2%至56.5億元，派息跌至76仙

23/03/2026 17:02  藥明康德(02359)全年純利升1.05倍至191.95億人幣，息1.57927元人幣

23/03/2026 16:46  《本港經濟》本港去年5至6月工資中位數為21200元，按年上升3.5%

23/03/2026 16:34  老鋪黃金(06181)去年純利升2.3倍至48.7億人幣，派息大增88%至11.95元人幣

23/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２９７億元，買盈富基金沽中芯

23/03/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】多行削小鵬目標麥格理降級至中性，大摩看淡手機…

23/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９４，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 成品油價漲幅獲調節，12平台企業被通報整改，股匯齊挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

美以戰法抱殘守缺新文章
人氣文章

基金債券攻略．凌風

安聯神州A股基金更可靠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

奧斯卡2026：《一戰再戰》——黑色幽默下的父愛救贖
人氣文章

Beauty Feature

醫美級精準修容？全新M·A·C Studio Fix輪廓塑形系列，打造零濾鏡夏日妝感！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

同時擁有婚內婚外兩段關係，是想在愛裏得到更多，或是對愛認識得太少？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英航客機驚魂｜六旬婦香港飛倫敦猝逝，遺體放廚房13小時傳屍臭新文章
人氣文章
美甲危機｜28歲女子因Gel甲心臟驟停，醫生揭保留救命指關鍵
人氣文章
名人健康｜71歲布斯韋利士失智症惡化，最新病情曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 01:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2026
嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗危機長期化⋯⋯

23/03/2026 18:30

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區