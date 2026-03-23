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華潤啤酒去年少賺29%派息增44%，料營業額及利潤仍有增長空間，做好國際化布局

23/03/2026

　　華潤啤酒(00291)董事會主席趙春武在全年業績會議上指出，啤酒高端化策略進入下半場，國內銷售總量預期於「十五五」期間變化不大。他對啤酒行業發展看法謹慎樂觀，認為公司營業額及利潤仍有一定增長空間。

 

華潤啤酒去年少賺29%派息增44%，料營業額及利潤仍有增長空間，做好國際化布局

左起：華潤啤酒公司秘書及投資者關係總監梁偉強、首席財務官陽紅霞、董事會主席趙春武、總裁金漢權、副總裁李小冬（許英略攝）

 

啤酒行業發展看法謹慎樂觀

 

　　趙春武續稱，在公司換上新團隊以後，會檢討「十四五」時期表現，並重新研判至2030年「十五五」期間經濟走勢及行業發展趨勢，例如電商帶來消費偏好變化。他續稱，雖然高端化策略不變，但因國內需求預期穩定，公司將做好國際化準備，包括積極尋找歷史上與中國友好地方作國際拓展，以及尋覓相應合作夥伴。

 

尋找友好國家作國際化拓展

 

　　至於穩住價格方面，趙春武指出，會以品質先行，以及品牌定位要符合年青人價值觀，令其難以受到價格戰影響。

 

　　他亦提到，即時零售打開了很多不同新興銷售場境，雖然餐飲銷售比例下降，但零售卻有所上升，且形容新場境銷售價格蠻貴。

 

白酒業務會堅持長期主義

 

　　至於白酒業務減值損失，趙春武回應指，白酒是公司程要戰略轉型，由於為努力打造白酒為第二增長曲線，因此會堅持長期主義，形容為重整旗鼓再出發，而減值則出於財務審慎要求，亦表示今年或以後的減值仍取決於市場，但強調會踏實做好業務及配合監管要求。

 

全年純利跌28.9%，末期息增44%

 

華潤啤酒：營業額及利潤仍有一定增長空間，做好國際化準備

（許英略攝）

 

　　華潤啤酒公布，截至2025年12月31日止全年純利33.71億元（人民幣．下同），按年跌28.9%，遜預期，每股基本盈利1.04元，派發末期息0.557元，按年增加43.93%。連同中期股息0.464元，全年派息1.021元，按年升34.3%。

 

　　期內收入379.85億元，跌1.7%。毛利率按年上升0.5個百分點至43.1%。

 

　　期內，啤酒業務營業額大致維持在364.89億元，持續的高端化發展以及原材料採購成本的節約，推動啤酒業務毛利率上1.4個百分點至42.5%。扣除投資搬遷協議確認的收益，以及產能優化所產生的固定資產減值和一次性員工補償及安置費用的特別事項後，啤酒業務未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為96.1億元，按年上升17.4%。

 

　　去年潤啤實現啤酒銷量約1103萬千升，按年增長1.4%。集團高端啤酒產品持續發力，次高及以上啤酒銷量按年中至高單位數增長，佔整體銷量接近25%，而普高檔及以上啤酒銷量增長接近10個百分點。

 

　　白酒業務方面，面對白酒行業深度調整和消費需求萎縮等多重影響，下半年行業出現結構性調整，分化加劇。集團的白酒業務營業額為14.96億元，按年跌30.8%。集團對白酒現金流產生單位商譽計提減值28.8億元，若不計入商譽減值，白酒業務的未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為2.64億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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