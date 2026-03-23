  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中東戰火 | 中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題

23/03/2026

　　中石化(00386)副董事長趙東在業績記者會表示，在中東戰事爆發後，公司第一時間啟動了應急預案，目前正密切關注形勢發展，並針對不同情況制定了相應應對方案，以應對當前情況。長期來看，公司主要需考慮高價採購原油對企業效益平衡及市場保供平衡的影響，會密切關注形勢變化，動態優化調整生產經營計劃，確保各項目標達成。

 

中東戰火 | 中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題

  中石化副董事長趙東（右三）（吳仲賢攝）

 

　　他指出，3月份公司對加工量的調整幅度約為5%，並未造成大幅波動。至於4、5月份的生產負荷，公司仍需根據形勢發展、原油供應保障情況，以及庫存變化等因素綜合平衡後確定，相信通過優化調整，公司完全有能力應對今年第二季因資源不足可能引發的生產波動，預計整體波動不會太大，而從目前公司原油庫存與成品油庫存來看，公司認為近兩個月的供應是沒有問題的。

 

　　他提及，從目前形勢來看，戰事持續時間比預期更長，尤其是霍爾木茲海峽中斷航行後，海灣地區部分資源無法運出，對公司的原油供應造成了一定影響，但指公司在全球擁有非常強大的採購專業團隊與能力。在資源端，公司正積極爭取沙特阿拉伯通過延布港出口資源，也在積極爭取非洲等其他地區的資源。

 

　　他續指，霍爾木茲海峽關閉及近期油價大幅上漲，使公司在資源端的成本大幅增加，包括近期運費大幅上漲等，這對公司經營帶來不利影響。總體來看，煉油化工業務面臨的挑戰相對較大，油價主要取決於戰事發展，若局勢能盡快好轉，油價也有望回落。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01384

滴普科技

34.300

異動股

01608

偉能集團

0.115

異動股

06610

飛天雲動

1.260

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00992 聯想集團
  • 8.860
  • 06181 老鋪黃金
  • 558.500
  • 06862 海底撈
  • 15.170
  • 01989 廣合科技
  • 83.450
  • 06069 盛業
  • 9.230
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 61.900
  • 目標︰$72.50
  • 00148 建滔集團
  • 34.380
  • 目標︰$45.00
  • 01234 中國利郎
  • 3.650
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 190.000
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.400
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.700
  • 00700 騰訊控股
  • 498.400
  • 00005 滙豐控股
  • 118.900
  • 02628 中國人壽
  • 26.020
  • 00100 MINIMAX-W
  • 916.500
報章貼士
  • 00116 周生生
  • 12.170
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 19.480
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 38.820
  • 目標︰$47.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/03/2026 17:15  《盤後部署》恒指一年半以來首度收穿牛熊線，首程望藉宇樹上市炒上兼收息

23/03/2026 17:48  恒地(00012)去年純利跌10.2%至56.5億元，派息跌至76仙

23/03/2026 17:02  藥明康德(02359)全年純利升1.05倍至191.95億人幣，息1.57927元人幣

23/03/2026 16:46  《本港經濟》本港去年5至6月工資中位數為21200元，按年上升3.5%

23/03/2026 16:34  老鋪黃金(06181)去年純利升2.3倍至48.7億人幣，派息大增88%至11.95元人幣

23/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２９７億元，買盈富基金沽中芯

23/03/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】多行削小鵬目標麥格理降級至中性，大摩看淡手機…

23/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９４，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 成品油價漲幅獲調節，12平台企業被通報整改，股匯齊挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介
人氣文章

智城物語．方展策

OpenClaw引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei新品香港登場｜Mate 80 Pro、Watch GT Runner 2最受注目
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

從《霸王別姬》到《秦俑》：李碧華筆下的愛恨糾纏 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

燕麥可以降膽固醇？最新德國研究：降膽固醇不只纖維，腸道菌群才是關鍵！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
孝順女邊照顧末期乳癌母邊備試，24歲考上研究生卻驚確診末期直腸癌
人氣文章
肩頸痛改善｜4招簡易伸展，橡筋帶助肩胛骨放鬆
人氣文章
名人健康｜44歲唐詩詠健康亮紅燈，舊患治療照曝光惹粉絲擔心新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 01:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2026
嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗危機長期化⋯⋯

23/03/2026 18:30

中東戰火

金價為甚麼跌？

23/03/2026 10:14

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區