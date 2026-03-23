中東戰火 | 中石化：有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題

中石化(00386)副董事長趙東在業績記者會表示，在中東戰事爆發後，公司第一時間啟動了應急預案，目前正密切關注形勢發展，並針對不同情況制定了相應應對方案，以應對當前情況。長期來看，公司主要需考慮高價採購原油對企業效益平衡及市場保供平衡的影響，會密切關注形勢變化，動態優化調整生產經營計劃，確保各項目標達成。

中石化副董事長趙東（右三）（吳仲賢攝）

他指出，3月份公司對加工量的調整幅度約為5%，並未造成大幅波動。至於4、5月份的生產負荷，公司仍需根據形勢發展、原油供應保障情況，以及庫存變化等因素綜合平衡後確定，相信通過優化調整，公司完全有能力應對今年第二季因資源不足可能引發的生產波動，預計整體波動不會太大，而從目前公司原油庫存與成品油庫存來看，公司認為近兩個月的供應是沒有問題的。

他提及，從目前形勢來看，戰事持續時間比預期更長，尤其是霍爾木茲海峽中斷航行後，海灣地區部分資源無法運出，對公司的原油供應造成了一定影響，但指公司在全球擁有非常強大的採購專業團隊與能力。在資源端，公司正積極爭取沙特阿拉伯通過延布港出口資源，也在積極爭取非洲等其他地區的資源。

他續指，霍爾木茲海峽關閉及近期油價大幅上漲，使公司在資源端的成本大幅增加，包括近期運費大幅上漲等，這對公司經營帶來不利影響。總體來看，煉油化工業務面臨的挑戰相對較大，油價主要取決於戰事發展，若局勢能盡快好轉，油價也有望回落。

撰文：經濟通採訪組

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