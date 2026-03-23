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嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續

23/03/2026

　　嘉里建設(00683)今日（23日）公布全年業績。集團董事兼香港區總經理湯耀宗在業績會上表示，樓市受到多項利好因素推動，包括減息周期展開，以及市場對未來進一步減息的預期等。政府推出人才計劃增加本地人口，加上股票市場錄得明顯升幅所帶來的財富效應，共同推動樓市租金、售價及成交量穩步上揚。雖然近期受地緣政治因素影響，但隨著香港經濟基礎整體回穩，預期今年股市及樓市向上勢頭有望持續。

 

嘉里建設去年基礎溢利跌22%，料今年股樓上升勢頭可持續

 

　　在項目推出計劃方面，他指出，集團上周已推出日出康城最後壓軸一期的海堤灣。接下來將推出港島南岸第四期海盈山4B期，此項目亦為港島南岸六期中的最後壓軸項目。由於預期未來樓市轉勢明顯，公司去年起對高端物業採取惜售策略，以提升利潤率及售價，因此去年在同業進行價格戰時並未參與。透過此策略，公司希望今年推出4B期時能進一步提升利潤率。

 

　　在買地方面，他指出，公司一直持續審視各塊土地的商機，並積極補充土地儲備。過去一年，除參與政府及港鐵(00066)投標外，亦有參與二級市場的私人土地投標。未來一年，除政府公布的土地外，將積極在二級市場尋找其他投資機會。對於北部都會區，公司會持續關注並審視相關投資機會。

 

集團將密切關注利率走勢

 

　　對於市場目前預期美國可能今年內再次加息，首席財務官鄭慧善表示，公司每日密切關注利率走勢，並據此調整財務部署。她指出，目前整體財務支出約為3.8%，其中75%的借貸已完成對沖（Hedging）。餘下25%未作對沖，目的是保留彈性空間，若利率回落，公司可因此受惠。

 

　　對於未來借貸策略方面，包括是否增加人民幣借貸、繼續使用港幣借貸，以及選擇固息還是浮息，均會視乎市場利率走勢靈活決定，並無固定規則。

 

　　中東局勢方面，公司會持續關注。每個時間點的推盤節奏、售價、銷售速度及投資策略均會重新審視和調整，但目前已公布的推盤時間表和策略，暫時會按計劃推進。

 

全年純利升16.1%至9.4億元，派息維持95仙

 

　　嘉里建設公布，截至2025年12月31日止全年純利9.38億元，按年升16.1%；每股基本盈利65仙；派發末期息95仙，按年持平。

 

基礎溢利按年跌22%至20.08億元

 

　　期內收入195.68億元，升0.4%。若撇除投資物業之非現金公允價值變動影響，基礎溢利按年減少22%至20.08億元。基礎溢利下降由於辦公室分部租賃表現偏軟，以及2025年稅項增加。

 

　　集團2025年度合約銷售額達346.84億元，按年升1.75倍，主要受上海金陵華庭項目強勁預售表現帶動。合併收入按年增長17%至250.15億元，主要由於2025年發展物業銷售確認增加28%所致，當中大部分來自香港項目，包括緹外、海盈山及朗天峰。惟增長部分被投資物業及酒店合併租賃收入下降3%所抵銷，反映商業物業市場持續面臨挑戰。

 

優先確保財務穩健，選擇性把握高質素投資機遇

 

　　集團指，儘管整體展望正面，但鑑於中國內地房地產行業對整體經濟的持續挑戰，仍保持審慎態度。香港前景看好，惟市場情緒依然脆弱，加上中東近期極端地緣政治事件的影響已在股市及樓市中浮現。正如集團過去幾年所做的那樣，將維持一貫的審慎策略，優先確保財務穩健，並選擇性把握高質素投資機遇，以支持業務持續增長。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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