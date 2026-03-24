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開市Go | 特朗普最後通牒又TACO，北京約談網企整治內捲，恒地大削派息

24/03/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（23日）三大指數全線收高，但受地緣政治消息反覆影響，各指數均從盤中高位回落。道指收市升631點，或1.38%，報46208.47點；標普500指數升74.52點，或1.15%，報6581點；納指升299.15點，或1.38%，報21946.76點。中國金龍指數升58點。日經期貨截至上午7時51分跌185點。


　
2、美國總統特朗普表示，美伊談判取得初步成果，故將原定針對伊朗發電站及能源基建的軍事打擊延後五天。其後伊朗當局否認曾直接會談，強調所有制裁解除前戰爭不會結束。


　
3、中東地緣局勢可能緩和，國際油價周一大幅拋售。紐約期油曾挫14.11%見84.37美元，收市仍跌10.28%報88.13美元；布蘭特期油一度跌14.43%至96美元，收報99.94美元挫10.92%。


　
4、聯儲會理事米蘭指現時調整今年四次減息預期仍為時過早；芝加哥聯儲行長古爾斯比則表示，通脹目前是美國經濟面臨的最大風險，不過如果伊朗衝突能迅速解決，美聯儲今年晚些時候仍可能降息。


　
5、美國副總統萬斯與以色列總理內塔尼亞胡通電話，雙方深入討論重啟美伊外交談判可能性，並就結束對伊朗戰爭的潛在停戰協議細節交換意見。


　
6、中國實施成品油價格臨時調控措施。央視引述專家稱，若國際原油價後續持續大升，中國可能推出財稅支持政策。


　
7、中國外匯管理局局長表示，近期將批出新一輪合格境內機構投資者額度，以更好滿足境內居民跨境證券投資需要。


　
8、恒生銀行將香港今年經濟增長預測上調至3.1%。


　
9、蘋果周一宣布，第37屆全球開發者大會將於6月8日至12日舉行。本屆大會料成展示生成式人工智能策略關鍵時刻，市場關注「Core AI」框架及新一代Siri發展。

 

焦點股

 

平台股：攜程(09961)
　- 　北京市約談攜程、京東、美團等12家平台企業，要求整改「內卷式」競爭問題

恒基地產(00012)
　- 　去年純利跌10.2%差過預期，末期息大削逾41%至76仙

TCL電子(01070)
　 - 　Sony據悉擬以約10億美元向TCL電子出售家庭娛樂業務的多數股權，最快本月宣布交易

石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中國石化(00386)
　- 　隨中東地緣局勢緩和，布蘭特期油周一收報99.94美元，挫10.92%。
　- 　中國石化3月開工率減少5%，稱將儘量避免採購伊朗原油

中國宏橋(01378)
　- 　昨斥8億元回購穩股價，當日受累業績遜預期股價大跌

老鋪黃金(06181)
　- 　預計第一季淨利潤約36億至38億元人民幣

藥明合聯(02268)
　- 　去年純利近15億人幣升38%，收益升47%，維持不派息

碧桂園(02007)
　- 　料去年虧轉賺最多22億人幣，因債務重組完成產生非現金收益

文遠知行(00800)
　- 　去年虧損降至逾16億人幣，總收入升89%
　- 　擬回購1億美元的股份

三花智控(02050)
　- 　去年純利近41億人幣升31%，派息28分

映恩生物(09606)
　- 　去年虧損擴至26億人幣，金融負債公允虧損22億人幣

敏實集團(00425)
　- 　去年多賺16%收入增11%，派息大增至76.4港仙

凱樂士科技(02729)
　- 　超購2152倍一手分配率5%，近下限定價暗盤升近83%，今日掛牌

澤景股份(02632)
　- 　超購近68倍一手三成中籤，近下限定價暗盤升1%，今日掛牌

 

油金報價

 

紐約期油上升1.97%，報89.87美元/桶

布蘭特期油上升0.89%，報97.36美元/桶

黃金現貨上升0.00%，報4,407.06美元/盎司

黃金期貨下跌0.03%，報4,438.01美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2026 14:50
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