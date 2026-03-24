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盤前攻略｜原油斷供憂慮驟降股市瞬變色，港股料大反彈惟修復牛熊線需時

24/03/2026

　　美國總統特朗普指在過去兩日與伊朗進行了良好且富有成效的對話，並認為「非常有機會達成協議」，將暫停攻擊伊朗發電站五日，以爭取更多對伊朗斡旋時間。原油中斷供應憂慮急降，華爾街情緒過山車般反彈，油價急挫，三大指數反彈；道指升631點或1.38％報46208，標普升74點或1.15％報6581，納指升299點或1.38％報21946。

 

盤前攻略｜原油斷供憂慮驟降股市瞬變色，港股料大反彈惟修復牛熊線需時

（Shutterstock圖片）

 

*中概、ADR大反彈，滙控ADR較港股高逾5％*

 

　　中概股普遍反彈；阿里巴巴升2.98％報126.06美元，拼多多升0.16％報96.34美元，京東升0.99％報27.54美元，百度升0.24％報114.53美元，小鵬升7.52％報18.87美元，理想升2.57％報17.13美元，蔚來升7.18％報5.82美元，攜程升0.51％報51.32美元，萬國數據升2.22％報42.30美元，金山雲升3.24％報13.70美元。

 

　　ADR造價全線較港股收高；騰訊(00700)ADR較港股高1.48％，折合505.8港元；美團(03690)ADR較港股高1.37％，折合77.6港元；小米(01810)ADR較港股高1.90％，折合32.7港元；友邦(01299)ADR較港股高3.05％，折合81.8港元；滙控(00005)ADR較港股高5.20％，折合125.1港元；港交所(00388)ADR較港股高2.03％，折合390.4港元。

 

*恒指料反彈至25000上下徘徊*

 

　　昨晚恒指夜期急飆673點報25020，較現貨高水638點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24919，升559點，較恒指現貨高水537點，恒指今早料反彈高開500點以上。亞太區股市早盤反彈，日股升約2%，韓股升逾3%。

 

　　昨日憧憬各方須盡力避免霍爾木茲海峽全面封鎖後，即由始作俑者特朗普放風正與會伊朗談判，儘管伊朗當局否認，市場傾向相信原油危機正往好的方向發展。不過仍須注意特朗普只給予五日期限，美伊雙方都有可能在談判中堅持己見，達成協議機會亦非百分百，全面進場所博反彈應注意風險。

 

　　以大市走勢計，昨日恒指重挫近900點遠離250天線水平，以開市反彈500點計，大約位於24900水平，距離250天線約25100水平仍有約200點距離，以目前情況僅為氣氛回穩而非協議達成估計，日內恒指未必馬上能重返250天線之上，預計24900會成為即市阻力，日內或有動力嘗試觸及250天線（約25108），但料收市未必能馬上企穩，須待美伊在五日之期達成協議才有利恒指重新守穩250天線。

 

撰文：經濟通市場組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:09
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