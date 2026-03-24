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老鋪黃金 | 去年多賺2.3倍末期息大增88%，獲大行唱好股價曾飆一成可否追入？

24/03/2026

　　老鋪黃金(06181)公布業績，去年純利按年升2.3倍至48.68億元人民幣，收入升2.2倍至273億元人民幣，末期息增88%至11.95元人民幣，集團又料今年首季盈利最多達38億元人民幣， 收入最多達175億元人民幣，有大行指其首季指引勝預期。老鋪黃金股價今早（24日）最多升一成，為表現最佳藍籌，惟近日中東局勢緊張，國際金價大幅回調，現貨黃金昨日一度失守每盎司4100美元，老鋪黃金此前亦連日急挫，昨日（23日）才見過一年低位，現價距離各組移動平均線仍遠，是否仍可追入？

 

老鋪黃金 | 去年多賺2.3倍末期息大增88%，獲大行唱好股價曾飆一成可否追入？

（AP圖片）

 

去年純利按年升2.3倍收入升2.2倍　末期息增88%至11.95人幣

 

　　老鋪黃金公布，截至2025年12月31日止全年純利48.68億元人民幣，按年升2.3倍；每股基本盈利28.35元人民幣，派末期息11.95元人民幣，按年增加88.19%。期內老鋪黃金銷售業績313.7億元人民幣，按年升2.2倍，收入273.03億元人民幣，升2.2倍，毛利102.7億元人民幣，升1.93倍，因品牌影響力持續擴大形成的市場絕對優勢，帶來線上線下店舖整體營收的大幅增長；產品的持續優化、推新迭代，保證了線上線下營收的持續高增長；以及對比2024年，集團2025年新增門店10家、優化及擴容門店9家，產生增量營收貢獻。

 

　　根據弗若斯特沙利文的統計，老鋪黃金2025年單商場業績近10億元人民幣，在全球奢侈品牌中，單商場店效、坪效均位列第一；在奢侈品集團2025年中國內地市場營業收入排名中，老鋪黃金歷史性地達到第二名。業界分析指，老鋪黃金於2025年實現營收超越愛馬仕、逼近LVMH集團在華收入。在長期由歐洲品牌主導的全球高端珠寶市場，中國品牌首次成為核心力量。

 

　　踏入2026年，在金價持續高企的環境下，老鋪黃金的需求未有轉弱。品牌於2月28日進行年內首次調價，加幅約20%至30%，惟調價前夕反而出現集中搶購潮，多地門店熱門款式短時間內售罄。2月26日，天貓「3．8煥新周」啟動首日，開售僅1秒，成交額突破3億元人民幣，全天單店成交超過10億元人民幣，按年實現百倍增長。

 

料今年首季盈利最多38億人幣　收入最多175億人幣

 

　　老鋪黃金表示，受到2025年前兩次調價後黃金價格均持續快速上漲的影響，報告期內集團毛利率較以往略有下滑至約37.6%。而在集團2025年10月第三次調價之後，毛利率重新回到40%以上，毛利率的短期波動並未影響集團的收益。

 

　　老鋪黃金又公布，截至2026年3月31日止第一季度的初步估算財務數據，集團預計能夠實現銷售業績約190億元至200億元人民幣、收入約165億元至175億元人民幣，以及淨利潤約36億元至38億元人民幣，意味首季淨利潤規模有機會接近去年全年近八成水平。

 

老鋪黃金 | 去年多賺2.3倍末期息大增88%，獲大行唱好股價曾飆一成可否追入？

（AP圖片）

 

花旗：首季業績遠勝預期　予目標價1162元

 

　　花旗發表研究報告指，繼早前發出盈喜後，老鋪黃金公布2026年首季業績遠優於預期，收入及利潤率均超出該行及市場預期。相信投資者正關注金價波動後的未來銷售勢頭，以及市場有關集資可能性的傳聞，這些因素已對近期股價構成壓力。該行的情境分析支持高於預期的盈利預測，以及充足庫存應對短期銷售，維持對其「買入」評級，目標價1162元。

 

　　花旗指，老鋪黃金2026年首季收入達165億至175億元人民幣，按年增長超過100%，佔該行及市場2026年預測的41%至44%及45%至47%。首季淨利潤達36億至38億元人民幣，淨利潤率達21.7%至21.8%，高於2025年下半年經調整後的17.9%及該行2026年預測的19.3%，反映10月份提價後毛利率顯著回升至超過40%，以及強勁銷售帶來的營運槓桿效應。首季強勁收入主要受惠於2025年新開店舖的貢獻，包括10間新店中的5間大型店舖，其中4間位於上海，1間位於香港。此外，1月份金價快速上漲帶動需求，以及2月底提價前的提前購買需求亦有所幫助。

 

　　花旗提到，公司存貨由2024年12月的41億元人民幣及2025年6月的87億元人民幣，大幅增至2025年12月的160億元人民幣，為農曆新年銷售作準備。考慮到160億元人民幣的存貨及每年2次的周轉率，以及潛在毛利率超過40%，該行預計目前存貨可支持2026年收入達530億元人民幣，較2025年的273億元人民幣增長近一倍。除非未來銷售繼續保持三位數增長，否則考慮到盈利產生的額外現金流，公司並無迫切的集資需求。

 

高盛：業績受惠提前備貨及營運效率　予目標價1168元

 

　　高盛則指，老鋪黃金去年純利達48.68億元人民幣，處於盈喜範圍的中高端。2025年下半年收入按年增長200%至149.49億元人民幣，略低於該行預期，但被毛利率優於預期及銷售及行政開支低於預期所抵銷，這主要得益於提前備貨及營運效率提升。高盛又提及，公司公布今年首季初步業績，表現遠超市場預期。其中，收入預計達165億至175億元人民幣，較2025年上半年收入高出34%至42%，估計按年增長超過一倍，淨利潤率亦較預期高，相信這主要受惠於提前備貨及營運槓桿，維持「買入」評級，目標價1168元，對應2026年預測 市盈率 約25倍。

 

　　瑞銀稱，老鋪黃金提供今年第一季指引，料收入達165億元至175億元人民幣及純利達36億元至38億元人民幣等，高於預期。該行估計，儘管基數較高且淨利潤率為21.8%，但第一季業績指引意味著收入和淨利潤按年增長約150%及超過150%。而由於金價疲軟和潛在的股票配售引發需求擔憂，老鋪黃金股價今年迄今已下跌10%，過去三個交易日下跌17%。鑑於今年第一季業績表現強勁，該行認為全年盈利預期存在上行風險，維持其目標價890元，評級為「買入」。

 

黃偉豪：金價波動恐影響實際銷售　現價不宜追入 

 

　　胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，老鋪黃金業績有驚喜，這是今日股價反彈主要因素，且過去幾個月，特別是由年初高位898元計，已回落不少，但暫對其看法偏中性，一來業績好是過去的因素，今年或往後時間除要看需求面即銷售情況外，要緊盯金價及整個局勢變化，若金價好似近期那麼波動，例如昨日亦曾急跌，恐怕會影響實際銷售。對於其今年銷售會否如過去一年有那麼強勁增速，部分大行看法也有些保留，故不建議於現水平追入，且從走勢上看仍壓在大部分均線之下，形態未見有很大改變。

 

　　黃偉豪又指，雖然老鋪黃金業務面暫沒問題，但能否持續維持高增長難料，股價亦可能已反映部分利好因素，若往後業績與現時預期有落差，到時始終要做修正，若太長線不宜現價吸納。再者，過去炒作此類新消費股較熱烈的時間，都是配合當時市況氣氛，現時氣氛明顯沒之前那麼好，相信較難重返此前高位，若有貨也宜以昨日低位540元作關鍵離場位，若不跌穿才望其彈高些，但料約680元閞始有較大阻力。而對金礦股看法亦類似，短期而言難操作，始終市況及金價都波動，雖然不至看淡金價中長線表現，但宜先過了這段時間才部署，短線操作也宜定下止蝕位。

 

　　老鋪黃金半日升7.7%收報601.5元，最多升10.65%至618元，成交10.8億元。金礦股亦普遍反彈，紫金(02899)升5.29%報34.24元，紫金黃金國際(02259)升3.89%報176.5元，招金(01818)升4.75%報28.22元，山東黃金(01787)升2.4%報30.68元，赤峰黃金(06693)升8%報34.04元，靈寶黃金(一百)(03330)升5.58%報22.7元，中國黃金國際(02099)升3.95%報144.7元。

 

老鋪黃金 | 去年多賺2.3倍末期息大增88%，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

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