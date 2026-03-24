中東戰火 | 局勢反覆油價大上大落，三桶油可以點部署？

美國總統特朗普指曾與伊朗進行富有成效的對話，將延遲攻擊伊朗油電設施五日。原油供應中斷憂慮急降，國際油價昨日（23日）急挫逾一成。不過，伊朗否認曾與美國進行談判，且據報沙地阿拉伯及阿聯酋接近加入伊朗戰爭，刺激油價今早（24日）曾反彈逾4%，布蘭特期油曾重上每桶100美元，高盛近日將今年布油預測上調至85美元，並指極端情境下或見147美元。「三桶油」今日表現各異，中海油(00883)逆市跌逾3%，中石油(00857)及中石化(00386)分別微跌及微升，其中後者昨日才公布去年盈利倒退34%，末期息減少兩成，股價續於低位徘徊。「三桶油」應如何部署，先吼強勢的中海油及中石油。

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特朗普稱與伊朗對話富有成效 惟伊朗議會議長否認曾與美談判

特朗普表示，在過去兩日與伊朗進行了良好且富有成效的對話，並認為「非常有機會達成協議」，故將原定針對伊朗發電站及能源基建的軍事打擊延後五天。中東地緣局勢可能緩和，國際油價昨日大跌。布蘭特期油單日急跌11%，跌破100美元大關，報每桶94.89美元。紐約期油單日大跌約11%，報每桶87.41美元。

有消息人士稱，伊朗方面的談判代表是伊朗議會議長Mohammad Bagher Ghalibaf，但Ghalibaf表示，這是假新聞，自己從未與美國進行過此類會談，並認為這個說法只是在企圖操縱金融及石油市場。伊朗精銳部隊革命衛隊(IRGC)表示，將對美國目標發動新的襲擊，認為特朗普的言論是心理戰。《路透》則引述歐洲官員表示，雖然兩國尚未進行直接談判，但埃及、巴基斯坦及海灣國家正在從中協助傳遞訊息，有關結束戰爭的直接會談最早可能在本周於伊斯蘭堡舉行。

據報沙地及阿聯酋接近加入伊朗戰爭 油價曾反彈逾4%

另外，《華爾街日報》報道，沙地阿拉伯及阿聯酋正逐步向加入伊朗戰爭靠攏，這可能預示著戰爭將升級。據悉，沙地已允許美軍使用法赫德國王(King Fahd)空軍基地，改變此前沙地稱不會允許其設施或領空被用於攻擊伊朗。同時，阿聯酋最近關閉位於杜拜的伊朗醫院(Iranian Hospital)及伊朗俱樂部(Iranian Club)，以削弱伊朗所獲得的支持。

消息人士稱，沙地王儲穆罕默德本薩勒曼現在急於重建威懾力，並且已接近做出加入攻擊行動的決定，預計沙地參戰只是時間問題。在報道傳出後油價反彈，布蘭特期油今早最多反彈逾4%至每桶100.43美元，紐約期油亦曾升逾4%至每桶92.26美元。

高盛將今年布油預測上調至85美元 極端情境下或見147美元

中東衝突進入第四周仍未見緩和跡象，霍爾木茲海峽航運持續受阻。高盛最新報告形容此次事件為「史上最大規模的供應衝擊」，大幅上調2026年布蘭特原油平均價格預測，由原本每桶77美元調升至85美元；紐約期油則從每桶72美元上調至79美元。此次調整主要基於關鍵假設：通過霍爾木茲海峽的石油運輸量將僅維持正常水平的5%，並持續六周，其後需額外一個月逐步恢復。這一情景較先前預期更持久且嚴峻。報告強調，即使運輸最終恢復，近期事件暴露的能源基礎設施脆弱性，仍將促使市場維持更高的結構性風險溢價。

高盛預計布蘭特原油3月至4月均價將達每桶110美元，較2025年平均水平大幅上漲62%。高盛又警告，在極端情境下，油價可能刷新2008年歷史紀錄，觸及每桶147美元；2027年布蘭特原油均價則預計維持每桶80美元高位。不過，高盛指，油價亦存在下行風險，若美國軍事行動迅速結束，風險溢價可能回落。

中石化去年盈利跌34%收入跌近一成 末期息削兩成至11.2分

中石化昨日公布，按國際財務報告會計準則，截至去年12月31日止年度盈利約324.8億元（人民幣．下同），按年跌33.6%，每股盈利26.8分，派末期股息每股11.2分，較上財年末期息14分減少足足兩成。中石化淨資產收益率降至3.95%。而按中國企業會計準則，集團去年盈利318億元，跌36.8%，扣除非經常性損益後的淨利潤295.2億元，跌38.6%，營業收入約2.78萬億元，跌9.5%。集團指，去年經營收益下降因油價下跌，其原油和石化產品價格持續走低導致庫存減利，境內汽柴油銷量和價差下行，以及化工品毛利下降。

中石化副董事長趙東表示，自霍爾木茲海峽中斷脫航後，海灣內部分原油資源無法外運，對公司原油供應造成一定影響，公司已加急採購沙特經亞丁灣港口出口的原油（通過管線線路調整避開霍爾木茲海峽），另一方面積極拓展非中東地區的原油貨源，目前確定二季度（4、5月份）原油資源保障無任何問題。

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中信里昂：中石化業績遜預期 摩通：表現將遜於中石油中海油

中信里昂發表研究報告指，中石化2025年及2025年第四季業績遜於預期，淨利潤為325億元人民幣，按年下跌34%，較該行預期及市場共識分別低12%及19%。第四季淨利潤僅4億元人民幣，按年跌89%，按季跌95%。中東局勢緊張可能影響中國國內石油產品及石化供應，隨著局勢升溫，供應中斷時間延長將對2026年第二季煉油及化工行業產生重大影響。汽油及柴油供應短缺情況可能在未來數周惡化，工廠或因缺乏石化原料而被迫降低開工率甚至停產。作為中國及亞洲最大的下游營運商，中石化在此情況下的營運將面臨重大壓力，維持「優於大市」評級，目標價5.2港元。

摩通則指，中石化去年第四季淨利潤4億元人民幣，遜於市場及摩通預期，且派息亦低於市場預期的0.12元，不過，派息比率達75%，高於去年的71%。雖然市場已預期中石化上季業績欠佳，但業績遜預期反映公司期內面臨挑戰，包括每桶運費及物流成本按季增加約3美元，而情況在2026年進一步惡化，因此預期將增加投資者對2026年煉油及營銷業務盈利的憂慮。雖然預期中石化今年第一季淨利潤將因庫存收益及上游盈利增加而反彈，但由於第二季煉油及營銷業務虧損因中東戰爭而惡化，預期該股表現將遜於中石油及中海油，維持「中性」評級，目標價5.5港元。

黃偉豪：局勢隨時會變油價升跌難料 中長線可先吼中石化

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪指，油價偏向波動，在現時市況對油股要較小心。若戰事持續一定會繼續推高油價，但見美國或其他地方都作出很多動作或出口術以壓制油價升勢，例如特朗普隔晚提到已與伊朗對話，以及過去一段時間有國家釋放石油儲備，而油價升至現水平，難言會大升抑或大跌，當然若戰事沒完沒了，有大行甚至預期油價會升至每桶200美元，但這純粹從單方面去推敲，局勢卻隨時會變。他認為，油股相對金礦股會好一些，因「三桶油」都有很好的收息條件，部署上都可以吼。

不過，黃偉豪指，中海油正於高位運行，分注吸納較佳，反觀中石化跌至那麼低，價值開始顯現，當然其走勢弱因業務偏向下游，特別是油價飆升，會令其煉油業務有虧損或捱價情況，但若拉長些時間點，當局勢緩和，油價冷靜下來，以中石化現價估值會較吸引，所以若現時「三桶油」都沒持有，可先以中石化作中長線考慮，現價可買入，但最好分兩三注，下面若觸及約4.35元再加注。現價考慮買中海油則純粹是短炒，長線未必合適，若短炒可於10天線約29.3元部署，以近20天線28元止蝕，因其此輪升浪正是沿著20天線而上。中石油走勢亦較強，也可採類似部署，即近10天線買入，以20天線止蝕。

中海油今日跌3.48%收報29.44元，中石油跌0.37%報10.72元，中石化升0.88%報4.57元。其他石油相關股普遍下挫，山東墨龍(00568)跌8.99%報10.63元，聯合能源(00467)跌4.55%報0.63元，中石化油服(01033)跌3.06%報0.95元，中海油服(02883)跌1.7%報9.28元，百勤油服(02178)跌11.84%報0.335元。F三星原油期(03175)則跌10.26%報9.53元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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