  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

3分鐘熱炒股點評｜派息慘削四成恒地照樣升，專家指恒地不看派息看這一點

24/03/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/s5MHAvdlUHE

 

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02507

西銳

45.820

異動股

02768

國恩科技

51.950

異動股

02788

創新實業

26.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02507 西銳
  • 45.180
  • 02768 國恩科技
  • 51.750
  • 02788 創新實業
  • 26.480
  • 06088 FIT HON TENG
  • 6.990
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
股份推介
  • 02331 李寧
  • 21.940
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.900
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.610
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 2.580
  • 目標︰$3.80
  • 01038 長江基建集團
  • 62.750
  • 目標︰$72.50
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.700
  • 02628 中國人壽
  • 26.800
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.900
  • 00100 MINIMAX-W
  • 990.500
報章貼士
  • 03750 寧德時代
  • 640.500
  • 目標︰$720.00
  • 01038 長江基建集團
  • 62.750
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 5.470
  • 目標︰$5.80
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2026 12:45  《午市前瞻》中東局勢降溫成疑恒指升幅有落差，藥明康德績優待回落吸納

24/03/2026 12:18  蜜雪集團(02097)全年純利升32.7%至58.9億人幣，不派息

24/03/2026 12:10  佐丹奴國際(00709)全年純利升0.5%至2.2億元，末期息增至6.4仙

24/03/2026 12:07  361度(01361)全年純利升14%至13.1億人幣，派息增至11.3港仙

24/03/2026 12:06  恒指半日升447點報24829，三放榜藍籌股領漲，北水暫流出110億元

24/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２９７億元，買盈富基金沽中芯

24/03/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛花旗微降恒地目標，摩通大升李寧目標逾七成…

24/03/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３５０，隔夜拆息較上日微升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 政府擬立法推行地盤全面禁煙違例者最高可罰3000元，業界簽署約章配合新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

許正宇:擬擴大家族辦公室和基金稅收優惠，涵蓋更多資產類別新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

伊朗 | FOCUS | 和談「羅生門」舞高弄低，下月「Chehellom」舉國復仇？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

黎明演唱會2026歌單｜船長造型送燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 方澤翹：26200點阻力大，科技股勿急於低吸
人氣文章

陶冬天下．陶冬

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

武俠重生 : 袁和平與《鏢人：風起大漠》的硬橋硬馬新境界！
人氣文章

Beauty Feature

Diptyque Orphéon系列回歸：一杯雞尾酒的香氣，重返聖日耳曼的爵士時光
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

御花園與泰安門星級四手盛宴：百花梅菜釀關東遼參、海膽配棕黃油酸麵包、太史鳳凰水魚羹，美味無窮的一夜 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜71歲布斯韋利士失智症惡化，最新病情曝光
人氣文章
孝順女邊照顧末期乳癌母邊備試，24歲考上研究生卻驚確診末期直腸癌
人氣文章
韓國大胃王Tzuyang香港連掃8碟大排檔小炒，BMI僅17.5揭食極唔肥秘密
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 15:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2026 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞24/03/2026
宏福苑大火 | 政府擬立法推行地盤全面禁煙違例者最高可罰3000元，業界簽署約章配合
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

中東戰火 | 又有人未卜先知？特朗普發表伊朗聲明前15分鐘，...

24/03/2026 10:26

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區