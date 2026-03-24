港股 | 午市前瞻 | 中東局勢降溫成疑恒指升幅有落差，藥明康德績優待回落吸納

美國總統特朗普表示，美伊談判取得初步成果，故將原定針對伊朗發電站及能源基建的軍事打擊延後五天，受消息刺激道指一度飆逾千點。儘管伊朗當局否認曾直接會談，強調所有制裁解除前戰爭不會結束，惟亞太股市仍見反彈修復，港股高開超過350點，但修復兩萬五仍存阻力，北水半日淨流出超過112億元，截至中午收市恒指升幅僅稍擴大至447點或1.8%，半日報24829，主板成交近1496億元。恒生中國企業指數報8426，升118點或1.4%。恒生科技指數報4779，升67點或1.4%。

曾永堅：恒指反彈力度還看重磅股，短期料仍反覆

亞太股市表現不一，即使部分股市如日股韓股反彈，但反彈力度遠小於昨天的跌幅，而恒指夜期升上25000點以上，但今天指數暫時最多升上24815便掉頭向下。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國總統特朗普昨天的言論雖然略為中東局勢降溫，但未能紓解現時困局。由於伊朗政府已經否認曾直接會談，並強調所有制裁解除前戰爭不會結束，投資者仍有戒心。曾永堅指，過往美國總統的言論，在國際上有一定的公信力及影響力。但特朗普往往愛口出狂言，其可信性大打折扣，市場對其說法有保留。市場最關心的是霍爾木茲海峽何時能出現正常通航的跡象，而目前未見轉機，國際期油昨晚急跌後今天亞洲時段出現反彈，因此恒指今天的反彈空間受限制。

曾永堅表示，恒指反彈力度還看重磅藍籌股的吸納情況。由於重磅股滙控(00005)受中東所困，過去幾年中東被視為該集團的只要增長點之一，而由於受區內戰事波及，不但業務增長成疑，而且資金可能在中東流出，甚至戰事若拖延下去或出現壞帳情況，預料股價升幅受到一定限制。而重磅科技股騰訊(00700)和阿里(09988)，前者業績欠驚喜，後者業績甚至比市場預期遜色。此外，投資者擔心兩大企業未來將加大AI投資及投入，會進一步影響盈利表現，難以期望上述重磅股受到投資者大力吸納，進而帶動恒指大升。曾永堅表示，恒指短期內的走勢仍視乎中東局勢的發展，若短期內未能重上250天線（約25100），後市不排除仍反覆向下，若中東局勢惡化，不排除下試24000點。

藥明康德高價值藥物支撐毛利率

藥明康德(02359)去年純利191.95億元人民幣，按年升1.05倍；派末期息1.57927元人民幣，連同中期息全年合共派1.9639，按年增36.2%。期內收入454.56億元人民幣，升15.8%。毛利率由2024年40.8%升至去年的47.0%。

業績公布後，藥明康德股價最多升約一成。曾永堅表示，藥明康德業績優於市場預期，加上增加派息，顯示集團對未來現金流持續增長有信心。而集團經調整非《國際財務報告準則》之母公司持有者的應佔淨溢利為149.6億元人民幣，升41.3%，亦高於市場預測。另一亮點是集團2026年的業績指引，集團預計2026年整體收入達到513至530億元人民幣，持續經營業務收入按年增長18%至22%，顯示集團對未來的發展仍然相對樂觀。此外，曾永堅指，集團毛利率去年顯著上升，主要是高價值藥物佔比提高，預料集團未來仍向這方面發展。

曾永堅表示，藥明康德的預測市盈率只有16-17倍，比起同業平均在24至25倍仍然偏低。雖然集團去年在美國市場取得較大的增長，由於過去受到美國政府的生物安全法案干擾，投資者對此仍略有戒心，因此有風險溢價存在。不過，曾永堅指，即使以22倍的市盈率計算，藥明康德的股價都值135元，與現價仍有一定的潛在上升空間。不過，藥明康德今天受績優利好消息推動股價升幅較大，加上中東局勢持短期內料仍持續影響港股走向，建議投資者可以等候股價回落到約105元附近買入，相對較安全。

撰文：經濟通市場組

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