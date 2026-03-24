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佐丹奴：對香港市場持謹慎樂觀態度，有可能調整產品價格以應對成本持續上升

24/03/2026

　　佐丹奴(00709)公布，2025年度純利按年升0.5%至2.17億元，末期息增6.7%至6.4仙，期內收入跌1.7%至38.54億元。集團行政總裁兼執行董事Colin Currie在業績記者會上表示，中東地緣政治局勢方面，GCC地區佔集團全球生意的20%。目前與當地營運團隊保持每日聯繫，業務繼續正常運作。公司最重視員工的健康與安全，並會密切留意中東局勢的發展。

 

佐丹奴：對香港市場持謹慎樂觀態度，有可能調整產品價格以應對成本持續上升

（柳英傑攝）

 

物流成本估計較正常水平增加約5-10%

 

　　首席財務總監兼執行董事陳嘉緯表示，過去幾周，除中東地緣政治局勢加劇外，油價亦大幅上升，導致物流成本上升。物流成本估計較正常水平增加約5-10%。雖然對整體毛利有一定影響，但由於公司在去年年底前已提前出貨，目前庫存充足，庫存天數較上年增加9天，對供應及客人並無影響。公司會繼續密切監察事態發展。

 

有可能調整產品價格以應對成本持續上升

 

　　他指出，若成本持續上升，公司有可能調整產品價格，同時會透過優化產品組合，讓顧客即使付出稍高價格，仍覺得物有所值。

 

　　關於Giordano 2.0重塑計劃，陳嘉緯表示，目前香港共有48間商店，已有超過30間轉型為新模式。產品將區分為2.0及1.0版本，而2.0商店將提供獨特的產品系列，與現有商店有所分別。

 

對香港市場持謹慎樂觀態度

 

　　香港零售展望方面，Colin Currie表示，觀察到香港消費者持續北上深圳進行購物及其他生活方式消費。2025年期間，亦有部分國際競爭對手撤離香港市場並關閉部分店舖，因此，集團對香港市場持謹慎樂觀態度。

 

全年純利多賺0.5%，息增至6.4仙

 

佐丹奴：對香港市場持謹慎樂觀態度，有可能調整產品價格以應對成本持續上升

（柳英傑攝）

 

　　佐丹奴國際公布，截至2025年12月31日止全年純利2.17億元，按年升0.5%；每股基本盈利13.4仙，按年持平；派末期息6.4仙，按年增加6.67%，連同中期息7.5港仙，全年共派息13.9仙，按年跌0.7%。

 

　　期內收入38.54億元，跌1.7%。在地緣政治不確定性及宏觀經濟挑戰並存的環境下，核心業務收入則按年持平。期內業績主要受印尼非佐丹奴品牌表現疲弱所影響；若撇除這些非核心品牌的影響，核心業務收入按年保持穩定。

 

　　毛利率於去年下半年錄得顯著改善，按年上升0.6個百分點，上半年則按年下降3.3個百分點。全年毛利率最終僅錄得1.2個百分點輕微下降；若撇除印尼非佐丹奴品牌的影響，降幅將進一步收窄至僅0.8個百分點。

 

四大策略支柱，首要重振品牌組合

 

　　展望未來，集團將繼續堅定執行「超越界限2030」策略下的四大策略選擇，包括重振品牌組合、數位先導、贏在大中華及One Giordano。重振品牌組合是首要策略選擇。在2025年，開始重新定位Giordano Ladies品牌，透過調整產品設計及品牌形象，使香港及澳門市場於下半年錄得8%的增長，將於2026年第二季重新推出Giordano Ladies品牌，並於年內推展至其他市場。

 

　　「數位先導」是第二大策略支柱，將持續加速數碼化進程。目前集團電商收入佔比仍低於行業水平，將繼續專注加速中國內地及全球其他市場的電商業務發展。集團將於4月推出香港及新加坡專屬網站全新版本，其後陸續覆蓋所有市場。

 

　　第三項策略選擇為「贏在大中華」，同時亦包括本土市場香港。透過在中國內地、香港及台灣三大關鍵市場加倍投入，並以因地制宜的策略及本地化品牌推廣，正重新奪回市場份額，並建立新的增長動能。在東南亞及海灣阿拉伯國家合作委員會市場，集團靈活的營運策略亦持續帶來機遇與盈利能力。「One Giordano」是第四大策略支柱。正重塑整個組織，使其成為一個由賦權創造者、敏捷的思考者，以及充滿熱誠的品牌大使所組成的團隊。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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