港股午後擊破兩萬五牛熊線前仍受阻，收升681點報25063，北水淨流出創記錄次高

美國總統特朗普表示，美伊談判取得初步成果，故將原定針對伊朗發電站及能源基建的軍事打擊延後五天，受消息刺激道指一度飆逾千點。盡管伊朗當局否認曾直接會談，強調所有制裁解除前戰爭不會結束，惟亞太股市仍見反彈修復，港股高開超過350點，午後二度發力成功收復兩萬五，但北水快速沽貨離場，牛熊線（約25109）水平仍存阻力，恒生指數全日收報25063，升681點或2.8%。恒生中國企業指數收報8499，升191點或2.3%。恒生科技指數收報4830，升118點或2.5%。

全日主板成交近3031億元，而北水淨流出超過273億元，為港股通開通以來第二大淨流出之交易日，本月5日北水淨流出277億元，為歷史最大淨流出記錄。

三隻放榜藍籌股今早領漲大市，老鋪黃金(06181)全年盈利收入均升超2倍，末期息增派88%，股價全日暴升16.11%，報648.5元；藥明康德(02359)全年盈利翻倍收入增長15%，股價大漲10.61%，報113.6元；康師傅控股(00322)純利大增兩成但收入微跌，末期股息連特別末期息合共79.84分按年增一成，股價全日升9.98%，報13.22元。

內需股午後跑出，潤啤(00291)飆8.24%，報26元，泡泡瑪特(09992)升7.42%，報217.2元，海底撈(06862)升5.41%，報15.99元，李寧(02331)升4.36%，報22元；汽車股亦造好，吉利汽車(00175)升4.5%，報20.9元，比亞迪(01211)升4.49%，報107元，理想汽車(02015)升4.32%，報67.6元。

環球股市反彈，金融股回穩，友邦(01299)升7.25%，報85.1元，渣打(02888)升5.65%，報164.5元，5)升3.95%，報123.6元。

中國宏橋(01378)昨日回購挽救因績後捱沽的股價，全日反彈7.38%，報34.04元。

阿里(09988)旗下達摩院發布新一代旗艦處理器玄鐵C950，據報適用於雲端運算、生成式AI、高階機器人、邊緣運算等領域，股價全日升2.92%，報123.2元；其他科技股亦隨市走高，美團(03690)升3.2%，報79元，騰訊(00700)升3.13%，報514元，京東集團(09618)升2%，報107.2元，小米(01810)升1.93%，報32.68元。

全日僅八隻藍籌股下跌，其中國藥(01099)跌3.62%，報19.68元，中海油(00883)跌3.48%，報29.44元，寧德時代(03750)跌2.57%，報645元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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