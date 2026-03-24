  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港股午後擊破兩萬五牛熊線前仍受阻，收升681點報25063，北水淨流出創記錄次高

24/03/2026

　　美國總統特朗普表示，美伊談判取得初步成果，故將原定針對伊朗發電站及能源基建的軍事打擊延後五天，受消息刺激道指一度飆逾千點。盡管伊朗當局否認曾直接會談，強調所有制裁解除前戰爭不會結束，惟亞太股市仍見反彈修復，港股高開超過350點，午後二度發力成功收復兩萬五，但北水快速沽貨離場，牛熊線（約25109）水平仍存阻力，恒生指數全日收報25063，升681點或2.8%。恒生中國企業指數收報8499，升191點或2.3%。恒生科技指數收報4830，升118點或2.5%。

 

　　全日主板成交近3031億元，而北水淨流出超過273億元，為港股通開通以來第二大淨流出之交易日，本月5日北水淨流出277億元，為歷史最大淨流出記錄。

 

　　三隻放榜藍籌股今早領漲大市，老鋪黃金(06181)全年盈利收入均升超2倍，末期息增派88%，股價全日暴升16.11%，報648.5元；藥明康德(02359)全年盈利翻倍收入增長15%，股價大漲10.61%，報113.6元；康師傅控股(00322)純利大增兩成但收入微跌，末期股息連特別末期息合共79.84分按年增一成，股價全日升9.98%，報13.22元。

 

　　內需股午後跑出，潤啤(00291)飆8.24%，報26元，泡泡瑪特(09992)升7.42%，報217.2元，海底撈(06862)升5.41%，報15.99元，李寧(02331)升4.36%，報22元；汽車股亦造好，吉利汽車(00175)升4.5%，報20.9元，比亞迪(01211)升4.49%，報107元，理想汽車(02015)升4.32%，報67.6元。

 

　　環球股市反彈，金融股回穩，友邦(01299)升7.25%，報85.1元，渣打(02888)升5.65%，報164.5元，5)升3.95%，報123.6元。

 

　　中國宏橋(01378)昨日回購挽救因績後捱沽的股價，全日反彈7.38%，報34.04元。

 

　　阿里(09988)旗下達摩院發布新一代旗艦處理器玄鐵C950，據報適用於雲端運算、生成式AI、高階機器人、邊緣運算等領域，股價全日升2.92%，報123.2元；其他科技股亦隨市走高，美團(03690)升3.2%，報79元，騰訊(00700)升3.13%，報514元，京東集團(09618)升2%，報107.2元，小米(01810)升1.93%，報32.68元。

 

　　全日僅八隻藍籌股下跌，其中國藥(01099)跌3.62%，報19.68元，中海油(00883)跌3.48%，報29.44元，寧德時代(03750)跌2.57%，報645元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02609

佰澤醫療

3.150

異動股

01088

中國神華

47.500

異動股

00723

信保環球控股

0.340

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02609 佰澤醫療
  • 3.150
  • 01088 中國神華
  • 47.500
  • 00723 信保環球控股
  • 0.340
  • 01690 立基工程控股
  • 0.135
  • 00456 新城市建設發展
  • 0.520
股份推介
  • 02331 李寧
  • 22.000
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.200
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.680
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 2.600
  • 目標︰$3.80
  • 01038 長江基建集團
  • 62.750
  • 目標︰$72.50
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.680
  • 02628 中國人壽
  • 26.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.200
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
報章貼士
  • 03750 寧德時代
  • 645.000
  • 目標︰$720.00
  • 01038 長江基建集團
  • 62.750
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 5.460
  • 目標︰$5.80
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2026 18:02  《盤後部署》恒指尾市企上兩萬五料為外資發力，康方生物反覆回升憧憬今年見盈利

24/03/2026 17:30  【小米業績】小米(01810)去年純利升76%至416.4億人幣，經調整淨利潤升44%

24/03/2026 18:11  藥明生物(02269)全年純利升46.3%至49.1億人幣，經調整純利升17.9%

24/03/2026 17:58  商湯(00020)全年虧損收窄至17.7億人幣，生成式AI收入增長51%

24/03/2026 17:10  萬洲國際(00288)去年生物公允價值調整前純利升8.2%至15.9億美元，派息41港仙

24/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近２７４億元，買騰訊沽盈富基金

24/03/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛花旗微降恒地目標，摩通大升李寧目標逾七成…

24/03/2026 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８３４４，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

綠茶集團目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中電信：增值稅稅率調升有短期影響，今年資本開支料降9%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米上季經調整盈利跌24%勝預期，智能電動汽車及AI等業務首度實現年度經營收益新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

低空經濟︱香港超視距飛行＋夜間飛行＋跨境低空運輸，空間數據共享平台成突破關鍵新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

跌．跌．跌新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

「嗅覺禮儀」｜職場香水使用原則與4大建議，注意看不見的社交邊界！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

奧斯卡2026紅毯造型十大Best Pick！Anne Hathaway黑色花裙壓場、Michael B. Jordan封帝軍裝戰衣
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Prime 劇集《青年夏洛克》： 名導Guy Ritchie下的維多利亞風格狂想曲
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《女孩不平凡》：女孩如何和為何不平凡？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜49歲文頌嫻復出拍劇憔悴引關注，親揭暴瘦真相
人氣文章
名人健康｜60歲谷德昭暴瘦變瘦谷，皺紋明顯曾拄柺杖惹健康隱憂新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 02:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/03/2026
綠茶集團目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國攻擊伊朗可能爛尾

24/03/2026 17:31

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區