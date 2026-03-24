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小米業績 | 小米上季經調整盈利跌24%勝預期，智能電動汽車及AI等業務首度實現年度經營收益

24/03/2026

　　小米(01810)公布，截至2025年12月31日止全年純利按年升76.3%至416.43億元（人民幣．下同），收入升25%至4572.87億元，經調整淨利潤為391.66億元，按年增長43.8%，總收入和經調整淨利潤均創歷史新高。單計去年第四季度，利潤按年跌27.3%至65.44億元，經調整淨利潤按年跌23.7%至63.49億元，勝預期，收入升7.3%至1169.17億元。

 

小米業績 | 小米上季經調整盈利跌24%勝預期，智能電動汽車及AI等業務首度實現年度經營收益

（AP圖片）

 

「手機xAIoT」分部去年收入升5.4%，創歷史新高

 

　　小米去年全年「手機xAIoT」分部收入為3512億元，創歷史新高，按年增長5.4%，當中智能手機業務收入為1864億元；IoT與生活消費產品業務收入達到歷史新高的1232億元，按年增長18.3%。

 

　　小米2025年發布Xiaomi 17 Ultra、Xiaomi 17 Ultra by Leica、豪華高性能SUV YU7等多款高端新品。截止2026年2月，Xiaomi YU7已連續7個月穩居中國內地中大型SUV銷量第一。今年3月，小米推出新一代Xiaomi SU7，開售34分鐘鎖單量超過1.5萬台；開售3天，鎖單量突破3萬台。

 

智能電動汽車及AI等創新業務首錄經營收益9億元

 

　　去年全年智能電動汽車及AI等創新業務分部收入為1061億元，按年增長223.8%。其中，智能電動汽車收入為1033億元，其他相關業務收入為28億元。智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為24.3%，按年提升5.8個百分點。2025年，智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現經營收益轉正，本年度經營收益為9億元。

 

今年全力衝刺小米汽車交付55萬輛目標

 

　　小米汽車交付量持續攀升，全年共交付411082輛，其中第四季度交付145115輛。集團2026年將全力衝刺小米汽車交付55萬輛的目標。集團繼續擴大銷售服務網絡，截至2025年12月31日，小米已在全國138個城市開設了477家汽車銷售門店。

 

料未來三年AI領域投入至少600億元

　　小米全年研發支出達331億元，按年增長37.8%；研發人員總數升至25457人。過去五年累計研發投入已達1055億元，預計未來三年AI領域投入至少600億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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