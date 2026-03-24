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中電信：增值稅稅率調升有短期影響，今年資本開支料降9%

24/03/2026

　　中電信(00728)執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文在全年業績會議上指出，電信服務增值稅稅率由6%升至9%，對公司短期有影響，但智算、AIDC（人工智能數據中心）、互聯網、量子業務等稅率仍維持6%，由此可反映基礎業務發展趨勢，亦可推動公司轉向高質量發展，推高資源投入效率。

 

中電信：增值稅稅率調升有短期影響，今年資本開支料降9%

中電信執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文（左三）、執行董事、總裁兼首席 運營官劉桂清（右三）、執行董事、執行副總裁、財務總監兼董事會秘書李英輝（右二）（許英略攝）

 

算力基礎設施資本支出料升26%

 

　　至於中電信今年資本支出指引按年下跌9.2%至730億元，柯瑞文指出，算力基礎設施卻升26%。

 

今年追求收入及純利穩健增長

 

　　柯瑞文指出，今年會追求全年服務收入、EBITDA及純利穩健增長；智能收入高速增長。此外，公司亦將以Token服務為經營主線。他稱，隨「龍蝦」等產品出現，Token對內有助提升營運管理及風險防範，對外亦可配合對客戶需求，可見Token消耗乃智能經濟新形態。

 

Token服務將為經營主線

 

　　此外，他亦指出，對「十五五」發展充滿信心，將適度超前建設算力基礎設施，尤其是AIDC建設。另他亦對今年AIDC收入增長有信心。AIDC亦為公司收入及利潤主要來源。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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