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綠茶集團目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度

24/03/2026

　　綠茶集團(06831)聯合創始人、首席執行官、董事會董事長兼執行董事王勤松在全年業績記者會上指出，目標今年海外門店由去年14家增至30家，會先在華人市場發展，如新加坡、馬來西亞、泰國及澳門，且料於今年進入越南市場，另印尼亦在對接當中。不過，因應戰事，公司暫停中東市場計劃。

 

綠茶集團目標今年海外門店增至30家，將加大分紅力度

左起：綠茶集團首席財務官商巍、聯合創始人、首席執行官、董事長王勤松、CFO助理兼投資者關係總監鄭毅恆（許英略攝）

 

香港業務已盈虧平衡

 

　　至於香港已開張10家門店，不過，綠茶集團首席財務官商巍指，之後應維持該水平，但指香港業務不錯，且已經盈虧平衡，門店利潤率已與內地差不多，其中香港客單價顯著高於內地。

 

　　商巍續指出，為提高ROE，會加大分紅力度，而且現時公司現金充裕及錄得正經營性現金流。不過，他稱，公司暫未有計劃開放加盟。

 

外賣是補充堂食關係

 

　　商巍亦提到，外賣收入佔比仍較低，但利潤率高於堂食，公司計劃之後加強三線城市外賣業務，且料三線門店保持穩定增長。他形容，外賣是補充堂食業務關係。

 

全年純利升39%至4.9億人幣，派息52港仙

 

　　綠茶集團公布，截至去年12月31日止年度純利4.9億元（人民幣．下同），按年升38.9%；每股盈利80分，派發末期股息每股52港仙。

 

　　該集團指，收入47.6億元，升24.1%；稅前利潤5.77億元，升37.9%，調整淨利潤5.1億元，升41%，資本開支總額增加4.3%至3.5億元，主要是由於餐廳數目增加所致。截至去年12月31日，集團餐廳網絡由609家餐廳組成，覆蓋香港以及中國所有一線城市、15個新一線城市、30個二線城市及99個三線及以下城市。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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