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開市Go | 特朗普暗示伊朗有意談判，AI替代恐慌再燒美軟件股，小米季度利潤受壓

25/03/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（24日）全線偏軟，科技股跌幅顯著，拖累三大指數回吐上個交易日的部分升幅。與此同時，美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動步入第四周，地緣政治風險持續刺激國際油價重拾升勢，布蘭特期油再度逼近100美元大關。道指收市跌84.41點，或0.18%，報46124.06點；標指跌24.63點，或0.37%，報6556.37點；納指跌184.87點，或0.84%，報21761.89點。中國金龍指數跌29點。日經期貨截至上午7時49分上升157點。


　
2、美國總統特朗普暗示伊朗拿出了一份與霍爾木茲海峽有關的禮物，談判已就潛在協議部分達成一致。據報美國提出了十五點結束衝突計劃，以媒稱華府尋求一個月停火以推進談判。


　
3、儘管特朗普周一（23日）表示將暫緩對伊朗打擊，但以色列當局透露以伊雙方仍持續交火。據報五角大樓計劃向中東增派約3000名第82空降師旅級戰鬥隊，惟尚未決定派地面部隊入伊朗。


　
4、標普全球最新數據顯示，美國3月服務業採購經理指數(PMI)初值51.1，低於預期51.5，較前值51.7回落。


　
5、聯儲局理事巴爾表示，或需在「一段時間內」維持利率不變，以應對高於2%目標的通脹。芝加哥聯儲行長指通脹降溫為降息前提。


　
6、伊朗為霍爾木茲海峽通行設條件，外國船隻不支持針對伊朗侵略並遵守德黑蘭規定即可通過。伊朗已向部分商船收取通行費，單航次最高200萬美元。


　
7、據英國《泰晤士報》引述官員指，英國皇家海軍將牽頭組建聯盟重新開放霍爾木茲海峽，並與美法部署「世界領先」的掃雷能力。


　
8、據報中國主權財富基金中投公司考慮重新配置美國資產管理機構，近幾周已與黑石及TPG等接觸。


　
9、人民銀行開展5000億元人民幣一年期中期借貸便利操作，為連續第13個月超額續做。


　
10、據悉蘋果擬借Siri應用程式、全新介面及「Ask」按鈕重啟人工智能策略，新版Siri計劃6月8日在蘋果全球開發者大會發布。


　
11、美國軟件股重挫，相關ETF創一個月最大跌幅。據報亞馬遜開發新型AI Agent自動執行銷售等部門部分職能，再引發市場對AI顛覆影響的恐慌。

 

焦點股

 

小米集團(01810)
　- 　上季經調整淨利潤按年跌23.7%，勝預期，收入升7.3% 　 　

石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中國石化(00386)
黃金概念股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、SPDR金　(02840)
　- 　特朗普稱與伊朗已就潛在談判協議部分達成一致

海底撈(06862)
　- 　去年純利跌14%收入微升1%，派息急削24%至38.4港仙

商湯(00020)
　- 　全年虧損收窄至17.7億人幣，生成式AI收入增長51% 

藥明生物(02269)
　- 　全年純利升46.3%至49.1億人幣，經調整純利升17.9% 

萬洲國際(00288)
　- 　去年生物公允價值調整前純利升8.2%至15.9億美元，派息41港仙

農夫山泉(09633)
　- 　去年盈利升31%收入增23%，派息99分增派三成

中國電信(00728)
　- 　去年純利升0.5%至331.9億人幣低於預估，派息9.08分人幣
　- 　今年資本開支料降9%，算力基礎設施資本支出料升26%

理想汽車(02015)
　- 　計劃兩年內斥資最多10億美元回購公司股份

復星醫藥(02196)
　- 　去年盈利34億人幣，升22%，派息39分

信達生物(01801)
　- 　與禮來合作正式生效，此前提及潛在收款88.5億美元

海螺水泥(00914)
　- 　去年多賺5%收入跌9%，末期息跌14%至61分　

昆侖能源(00135)
　- 　去年盈利跌10%派息降至14.98分，今年起派息率不低於50%

 

油金報價

 

紐約期油下跌4.11%，報88.55美元/桶

布蘭特期油下跌0.27%，報95.83美元/桶

黃金現貨上升1.64%，報4547.56美元/盎司

黃金期貨上升3.41%，報4585.10美元/盎司

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 11:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 11:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/03/2026 10:45
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