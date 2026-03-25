盤前攻略｜特朗普稱伊朗送能源大禮油價急挫，亞股吹暖風港股料試守牛熊線

中東戰事消息反覆，儘管伊朗否認正與美國談判，隔晚《華爾街日報》報道又指出美國正計劃派兵前往中東，美股受到消息拖累下跌。但美國總統特朗普持續放口風，向傳媒重申談判仍在進行，並指伊朗已同意「永遠不會擁有核武」，更會在油氣方面向美國「送大禮」。美股三大指數下跌；道指跌84點報46124，納指跌184點報21761，標普跌24點報6556。

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受「油氣大禮」消息影響，油價於美股收市後急插，亞洲時段展開後維持下探。布蘭特期油自100美元關口急墜，跌穿95美元，現報約94美元附近，跌幅近6％；紐約期油跌穿90美元關口，現報約87美元，跌幅約5％。相反同時段金價則向上反彈，紐約期金與現貨金升破4500美元，逼近4600美元。

*中概、ADR個別發展，成本上漲拖累小米績後跌3％*

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.46％報125.48美元，拼多多升1.91％報98.09美元，京東跌0.25％報27.47美元，百度跌1.75％報112.53美元，小鵬跌0.05％報18.86美元，理想升3.62％報17.75美元，蔚來跌1.55％報5.73美元，嗶哩嗶哩跌3.38％報23.44美元，萬國數據升2.79％報43.48美元，禾賽挫14.16％報20.24美元，文遠知行彈9.25％報7.56美元。

小米(01810)公布上季業績，經調整純利按年跌23.7％至63.49億元人民幣，略勝預期；不過總裁盧偉冰在記者會上坦誠存儲晶片價格上漲速度及力度均較自己預期更高，隔晚ADR受壓，較港股昨日收市造價低3.05％，折合31.7港元。

其餘ADR較港股造價偏軟；騰訊(00700)ADR較港股低0.88％，折合509.5港元；美團(03690)ADR較港股低1.12％，折合78.1港元；友邦(01299)ADR較港股低0.55％，折合84.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.40％，折合124.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.82％，折合388.4港元。

昨晚恒指夜期升11點報24972，較現貨低水92點

*恒指藉消息企上250天線*

特朗普口風持續吹暖市場，亞太區股市向好，今早日股及韓股齊升超過2％。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25157，升111點，較恒指現貨高水93點，恒指開市料升近100點。

油價在美股收市後明顯出現跌勢，市場開始就特朗普言論進一步押注戰事和談方向，預計短期內股市情緒略為傾向樂觀。承接特朗普為市場送暖，港股挑戰重上並企穩250天線機會提升。昨日港股升上25000關後在250天線前躊躇，料在油價下降等消息支持下可望於今日收穩250天線。參考恒指牛熊證街貨分布，經歷兩日大起大落後，牛熊區目前距離現貨都有約數百點距離，即使今日出現上下500點波動都不會殺穿任何牛熊區，但昨日大升市下熊證價格急跌，吸引不少淡友趁機加倉，輪商亦新增約200點區域為25500至25699，其中最貼價25500至25599的100點區域就新增1048張對應期指張數街貨，料日內會吸引好友嘗試向上拉近距離。

撰文：經濟通市場組

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