異動股｜海底撈績後插水，去年純利跌14%末期息38.4仙按年減少24％

海底撈(06862)現價跌4％，報15.35元，該股成交約16萬股，涉資243萬元。



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集團公布，截至去年12月31日止年度純利約40.5億元人民幣，跌約14％，每股盈利75分，派末期股息每股38.4港仙，按年減少24.3％。利潤下降主要受翻檯率下降，以及產品、場景等創新模式方面調整影響。

集團期內營業收入約432.2億元人民幣，升1.1％，核心經營利潤54億元人民幣，下降13.3％。截至去年12月31日止，海底撈品牌共經營1383家餐廳。其中，自營餐廳共計1304家，年內新開79家；加盟餐廳共計79家，年內新開21家，年內自營餐廳轉加盟45家。期內有85家自營餐廳因經營表現未達預期主動關停或因商業地標遷移或設施老舊而搬遷。除海底撈品牌之外，集團運營20個餐飲品牌，共計207家餐廳。

*外賣收入增長逾倍成新增長點*

去年自營海底撈餐廳整體翻檯率為每天3.9次，比2024年為4.1次下降；全年共接待顧客3.8億人次，下降7.5％。至於外賣業務（含「下飯菜」）在過去一年錄得顯著增長，全年外賣業務收入26.6億元人民幣，較上年增長超過1.1倍，成為收入增長的重要支柱，目前已完成全國超過1200個外賣網點的布局，並與所有主流外賣平台深入合作。

現時，恒生指數報25280，升216點或升0.9％，主板成交超過49億元。國企指數報8559，升60點或升0.7％。恒生科技指數報4878，升47點或升1％。

撰文：經濟通市場組

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