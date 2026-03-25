內需股｜海底撈去年少賺14%減派息，農夫山泉多賺三成增派息，股價榮辱互見可以點部署？

海底撈(06862)及農夫山泉(09633)兩隻內需股齊公布業績，海底撈去年盈利按年跌14%至40.5億元人民幣，末期息減少24%至38.4港仙，收入微升1%至432億元人民幣，整體翻枱率跌至每天3.9次；農夫山泉去年多賺31%至158.7億元人民幣，末期息亦增三成至99分人民幣，毛利率增2.4個百分點至60.5%。今早（25日）兩者股價表現榮辱互見，海底撈急插一成，農夫山泉最多飆11%，分別為表現最差及最好藍籌，後者績優是否更值得吸納？應如何部署？

（Shutterstock圖片）

海底撈去年盈利跌14%收入升1% 末期息減24%至38.4港仙

海底撈公布，截至去年12月31日止年度純利約40.5億元人民幣，按年跌約14%，每股盈利75分人民幣，派末期股息每股38.4港仙，按年減少24.3%。利潤下降主要受翻枱率下降，以及產品、場景等創新模式方面調整影響。集團期內營業收入約432.2億元人民幣，升1.1%，核心經營利潤54億元人民幣，下降13.3%。截至去年12月31日止，海底撈品牌共經營1383家餐廳。其中，自營餐廳共計1304家，年內新開79家；加盟餐廳共計79家，年內新開21家，年內自營餐廳轉加盟45家。期內有85家自營餐廳因經營表現未達預期主動關停或因商業地標遷移或設施老舊而搬遷。除海底撈品牌之外，集團運營20個餐飲品牌，共計207家餐廳。

去年自營海底撈餐廳整體翻枱率為每天3.9次，比2024年為4.1次下降；全年共接待顧客3.8億人次，下降7.5%。至於外賣業務（含「下飯菜」）在過去一年錄得顯著增長，全年外賣業務收入26.6億元人民幣，較上年增長超過1.1倍，成為收入增長的重要支柱，目前已完成全國超過1200個外賣網點的布局，並與所有主流外賣平台深入合作。

里昂：海底撈盈利倒退主因需求減弱 花旗：予目標價19.7元

里昂發表研究報告指，海底撈去年下半年收入按年升6%，純利按年跌14%至23億元人民幣，主要因需求減弱。海底撈經營槓桿效應可能會在2026年受惠，如果單店銷售額增長3%，其營業利潤可望增長18%，但這並非百分百保證，而且很可能只是暫時性。大部分餐飲公司似乎優先發展外賣業務，這表明海底撈面臨的競爭壓力有所緩解，從而提高其門市擴張的可能性。該行將公司今年及明年調整後EBITDA預測分別上調1%及5%，目標價由18元上調至19元，評級為「跑贏大市」。

花旗則指，海底撈去年純利按年跌14%至40.5億元人民幣，大致符合該行預期。集團去年下半年純利跌幅收窄至7%，去年上半年為14%；下半年銷售額將恢復至年增6%，對比去年上半年為按年跌4%。集團去年下半年收入復甦主要受外賣業務(按年增1.5倍)、新業務(按年增2倍)及特許經營收入(按年增14倍)的強勁表現帶動。雖然毛利率受壓，但核心經營溢利跌幅由去年上半年的14%溫和放緩至去年下半年的13%，予「買入」評級，目標價19.7元。

農夫山泉去年多賺31%收入增23% 末期息增三成至99分人幣

農夫山泉公布，截至去年12月31日止年度盈利約158.7億元人民幣，按年升30.9%，每股盈利1.411元人民幣，派末期股息每股99分人民幣，按年同增三成。集團期內總收益約525.5億元人民幣，升23%，為首次突破500億元人民幣。毛利約318億元人民幣，升27.7%，毛利率增加2.4個百分點至60.5%，因為PET原材料採購價格下降，以及紙箱等包裝物、白糖等原物料採購成本下降，並通過控制電商渠道銷售佔比，更好地穩定經銷體系價格秩序。全年銷售及分銷開支98億元人民幣，增加6.8%，佔總收益18.6%，下降2.8個百分點。

集團包裝飲用水業務去年恢復增長，收益增17.3%至187.1億元人民幣，佔總收益35.6%。去年新增湖南八大公山、四川龍門山、西藏念青唐古拉山三個水源地。飲料產品收益則佔總收益63.9%，其中茶飲料產品佔41.1%，去年收益增29%至215.96億元人民幣；功能飲料產品收益增16.8%至57.6億元人民幣，佔總收益11%。

（AP圖片）

高盛：農夫山泉去年業績勝預期 花旗：為中國餐飲板塊首選

高盛指，農夫山泉去年銷售額及淨利潤分別為526億元及159億元人民幣，按年增長23%及31%，較該行預測高3%及4%；其中包裝水銷售按年增長17.3%。公司去年下半年茶飲銷售增長顯著，按年升38%，較預期高21%，反映「開蓋贏獎」推廣活動有效及冬季渠道策略成功。果汁銷售按年增長33%，亦高於預期。期內毛利率擴張3.4個百分點，受惠於PET、紙漿及糖成本下降，以及茶飲佔比提升，維持「買入」評級，目標價60元。

花旗稱，農夫山泉去年純利按年升31%，高於市場預期6%，主要是收入增長高於預期。公司各品類的銷售增長在去年下半年較上半年加速，令該行出乎意料。而由於積極的經營槓桿作用，息稅前利潤(EBIT)按年升幅從上半年的29%加速至下半年的48%。淨利潤按年升幅也從上半年的22%進一步加速至下半年的40%。農夫山泉收入增幅和淨利潤率較同業更為強勁，這意味著其利潤受PET成本飆升的影響較小，維持目標價58.5元，評級為「買入」，為中國餐飲板塊首選。

熊麗萍：農夫山泉估值不吸引應趁機減持 海底撈翻枱率下降股價仍有壓力

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，農夫山泉品牌很大，亦有一定市場佔有率，但之前主要受內捲影響，若成本下降，被捲的時候確沒那麼辛苦，內地反內捲也見有些少效果，不似之前一支水只賣一蚊，不過，很多內地消費類股份估值都很吸引，卻都升不起，以農夫山泉現時接近30倍市盈率，吸引力不大，若借著這次業績有機會再升，有貨反而應減持，無貨只宜觀望。

至於海底撈，熊麗萍指，公司有段時間密密開分店，在同一區附近再有分店「自己打自己」，影響了自己同店翻枱率，這是主要影響因素，今日股價下跌亦很正常。若與農夫山泉比較，農夫山泉股價之前一直跌，海底撈上次業績好轉，股價回升，現時正於高位調整，尤其業績公布後加上近期市況，相信股價仍有壓力。對於這些股份是否值得買仍有很大保留，其實這段時間內需消費股吸引力不大，若反內捲慢慢見效才會好轉，惟要同時考慮估值及行業有否很大優勢。

海底撈半日跌10.38%收報14.33元，成交7.3億元；農夫山泉升8.77%報46.16元，成交5.6億元。其他內需股普遍向下，九毛九(09922)跌0.57%報1.76元，百勝中國(09987)跌1.94%報403.8元，安踏體育(02020)跌0.78%報75.95元，李寧(02331)跌0.27%報21.94元，特步國際(01368)跌1.94%報5.05元，潤啤(00291)跌2.46%報25.36元，青啤(00168)升0.78%報49.18元，百威亞太(01876)跌0.14%報7.11元，海爾智家(06690)跌0.5%報23.78元，美的集團(00300)跌0.06%報92.6元，蒙牛乳業(02319)升1.08%報15.96元，康師傅(00322)跌1.51%報13.02元，華潤飲料(02460)升0.9%報8.98元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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