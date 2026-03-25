異動股 | 小米低開2%，上季經調整淨利跌24%，料未來三年AI投入至少600億人幣
25/03/2026
小米(01810)現價跌2%，報32.04元，該股成交約231萬股，涉資7403萬元。
集團第四季利潤按年跌27.3%至65.44億元人民幣，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年跌23.7%至63.49億元人民幣，勝預期。期內收入1169.17億元，升7.3%；毛利243.63億元，升8.5%。
小米全年純利416.43億元人民幣，按年升76.3%，每股基本盈利1.62元人民幣，不派末期息。
小米汽車交付量持續攀升，全年共交付41.1萬輛，其中第四季度交付14.5萬輛。集團2026年將全力衝刺小米汽車交付55萬輛的目標。集團繼續擴大銷售服務網絡，截至2025年12月31日，小米已在全國138個城市開設了477家汽車銷售門店。
小米全年研發支出達331億元人民幣，按年增長37.8%；研發人員總數升至25457人。過去五年累計研發投入已達1055億元人民幣，預計未來三年AI領域投入至少600億元人民幣。
撰文：經濟通市場組
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