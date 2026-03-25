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3分鐘熱炒股點評｜農夫山泉VS海底撈績後天與地，專家稱內需股買入要三思

25/03/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 18:35
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