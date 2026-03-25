3分鐘熱炒股點評｜農夫山泉VS海底撈績後天與地，專家稱內需股買入要三思
25/03/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/gkf5qmaMrbM
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 18:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/03/2026 16:40
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