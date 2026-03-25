內險股｜港股重越牛熊線現回穩跡象，內險股績前獲大行唱好值博？

據報美國總統特朗普正試圖與伊朗達成協議，伊朗戰事似有停戰跡象。港股承接周二（24日）升勢，今日（25日）一開市即重越牛熊線（約25110），最多曾升逾300點，中段雖見反覆，收市仍成功收於牛熊線之上。內險股此前也隨環球股市急挫，近兩日才回升，其中平保(02318)及國壽(02628)今日曾再升逾3%。適逢內險股今周踏入業績期，今日先由國壽打頭陣，平保、人保(01339)及太保(02601)明日（26日）接力。雖然內險股沒如去年於績前紛紛發盈喜，但已有大行唱好，其中高盛預期內險股去年盈利及新業務價值按年最多增近五成，平均派息增逾兩成；交銀國際則指，保險股以其「低估值+高股息」特性，在波動市下攻守兼備。若大市確認回穩，內險股或可看高一線。

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高盛：料內險股去年業績表現強勁 交銀國際：波動市下攻守兼備

高盛早前發表研究報告，預期內險股2025財年業績表現強勁，主要受惠於股市投資收益及銷售改善。該行預計，除中國太平(00966)外，其他保險公司2025年盈利按年增長8%至49%，新業務價值增長26%至48%，平均派息增長23%。雖然2025年第四季度增長可能放緩，反映股市波動加劇及提前轉向2026年銷售，但由於前三季度勢頭強勁，加上第四季度貢獻相對較小，投資者仍可期待強勁的全年業績。

交銀國際指，港股保險業以其「低估值+高股息」的複合特性，在波動較大的市場環境下，具備攻守兼備的配置價值。在多重利好因素支撐下，保險板塊盈利持續改善，疊加當前低估值水準與流動性支撐，預計板塊仍有一定向上空間，近期建議關注頭部險企全年業績披露，包括國壽及新華保險(01336)。交銀國際又提到，2月13日國家金融監督管理總局發布2025年第四季保險業主要監理指標數據。保險業總資產連續3年維持10%以上增長，保費收入較去年同期增長7.4%，增長速度較2024年進一步加快。結合產業整體狀況及部分險企前期發布的2025年前三季經營業績，預期港股頭部險企盈利端可望持續維持較高成長速度。

交銀國際補充指，保險業盈利改善，受多重有利因素支撐：1) 資、負同步改善，即資本市場回暖、險資增配權益類資產有助於增厚資產端投資收益，同時利率下行周期下，負債端成本壓力預期會得到一定緩釋；2) 持續開源節流，即人身險驅動保費收入增長加快，而財險助力賠付支出增長放緩，整體來看，收入增長始終快於支出增長。

國信證券：保險股有望迎估值修復與業績增長雙重催化

國信證券認為，保險板塊正迎來資產端與負債端雙向改善的黃金窗口期。資產端方面，利率企穩緩解再投資壓力，權益市場向好有望增厚險企投資收益；負債端方面，居民儲蓄遷移趨勢延續，分紅險轉型成效顯著。短期催化方面，3月底至4月將迎來上市險企2025年報及2026年一季報的密集披露期。高股息屬性將進一步增強保險股在震盪市場中的吸引力。同時，一季報有望驗證「開門紅」成效及投資收益改善情況，或將成估值修復的催化劑。在估值具備充足安全邊際的背景下，保險股攻守兼備的特性凸顯，有望迎來估值修復與業績增長雙重催化。

國泰海通證券認為，從已經披露2025年業績的保險公司來看，利潤整體符合預期，來自交易層面的擔憂仍然是保險板塊基本面盈利改善與股價背離的核心因素。從2026年全年角度來看，保險公司仍將增配權益資產。看好利率企穩和慢牛預期下保險板塊的估值修復機會，特別是部分險企得益於重倉股上漲帶來2026年一季度盈利超預期，權益資產收益是保險公司當前重要的投資收益來源。

美銀證券：平保投資收益受市況波動影響 惟基本面改善穩固

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另美銀證券發表最新報告指，平保將於3月26日公布2025年全年業績。該行將其2025年盈利預測下調9%至1370億元人民幣，主要由於第四季度投資收益預測降低，以及撥備增加；2026至2027年盈利預測則基本維持不變。該行維持其2025年新業務價值按年增長30%及稅後營運利潤按年增長9%的預測不變。投資收益受市況影響帶來的短期波動，並不影響對平保中期盈利能力轉向的看法，維持其H股目標價74港元及A股目標價71.7元人民幣不變。

該行同時因估值吸引而上調平保A股評級，由「中性」升至「買入」，另重申其H股「買入」評級，基本面改善穩固。目前其H股及A股分別以2026年預測市帳率0.9倍及1倍交易，股息率分別為5.5%及4.9%。

郭家耀：內險估值較低配合業績或現反彈 國壽或可彈至32元

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，內險股之前好幾個季度業績都較理想，除了新業務價值增長理想之外，投資收益也受內地A股表現帶動，雖然年初至今A股表現不算太特別，但整體走勢也算穩定。此外，市場普遍預期，因為很多存款陸續到重新定價期，息率又下行了很多，保險產品相對這些存款的吸引力變相獲提升，可能帶動內險股新業務價值繼續做好。而很多保險股估值水平都較低，再配合今次業績消息，可能會有一輪反彈出現，當中國壽早前無論股價及業績都表現突出，股價已由高位逾35元回落接近三分一，反彈至50天線31、32元應不太過分，仍有些水位去博。

郭家耀續指，平保之前相對落後，尤其最近一個月調整幅度頗大，現價60元附近仍有些吸引力，當然平保除了壽險，還有其他業務，表現未必及得上其他壽險股，反彈空間可能小一些，但也可跟進。事實上，內險股走勢都頗一致，都是2月頭開始見頂，回落兩至三成，其中新華保險早前也是受惠業績因素一直飆升，近一個多月回落較多，只要大市回穩，業績又交到功課，亦有條件早些反彈，暫仍看好國壽多些。

內險股今日普遍造好，平保升1.6%收報60.45元，國壽升1.71%報27.36元，新華保險升1.22%報49.82元，人保升1.33%報6.09元，太保升1.37%報32.6元，中國太平升0.47%報21.18元，財險(02328)升1.32%報15.32元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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