港股 | 波動市宜輕裝上陣可以內銀穩倉，小米續捱貴晶片業績難期待

美國總統特朗普暗示伊朗拿出了一份與霍爾木茲海峽有關的禮物，談判已就潛在協議部分達成一致，另據報美國提出了十五點結束衝突計劃，以媒稱華府尋求一個月停火以推進談判。伊朗戰事似有停戰跡象，日股韓股早段齊升3%，港股一開市即取回牛熊線（約25110），盤中區內股市集體升幅收窄，港股科技板塊顯著下跌，拖累恒指半日僅升9點或不足0.1%，半日報25073，主板成交近1513億元。恒生中國企業指數報8483，跌16點或0.2%。恒生科技指數報4807，跌23點或0.5%。

伍禮賢：恒指兩萬五未必穩但料兩萬四有支持，不宜短炒可吼中長線

港股跟隨亞太區股市造好，最多曾升逾300點，但恒指升越250天線後即有沽壓。光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，美伊談判羅生門反映戰事消息仍充滿不確定性，今早（25日）恒指先升後回證明市場對於戰事風向維持審慎觀望，儘管大市重上個別關鍵水平，仍建議投資者在波動市期間輕裝上，布倉上著重靈活進退彈性。

恒指早市一度重上250天線之上，但伍禮賢表明今早港股大市動力並非特別強，預計日內能否就此守穩250天線仍未可知，故建議短線投資者不宜過分進取部署。不過仍認為恒指於24000之上仍有較強支持，縱然25000未必能於短期內站穩，但若以中長線角度，24000至25000之間為合適建倉中長線優質股份水平。至倉位部署上，他指業績期內整體科技股都難以給出亮眼表現，相對上壓軸公布業績的內銀等中資金融股，雖然表現同樣未必會亮眼，但相對前者一定較為穩定，在如今波動市場況來看，穩定已比大上落好得多，故不妨以內銀作為穩倉之選。

汽車與AI發展都難以抵銷晶片價格上升，料小米勢下試30元大關

小米(01810)公布去年第四季業績，經調整純利按年跌23.7%至63.49億元人民幣，略勝預期；不過總裁盧偉冰在記者會上坦誠存儲晶片價格上漲速度及力度均較自己預期更高，拖累股價跌超過3%，而事實上從上季開始小米股價就一直受累記憶體價格上漲。伍禮賢指上游加價情況未見到有改善進展，甚至導致業績明顯惡化，難以斷定小米最壞時期已過。他預計影響至少會在今年大部分時間持續，故若情況未得到改善，小米股價都難以出現太大回升動力，上方37元阻力仍大，下方甚至有可能要進一步下試30元關口。

小米日前高調發布AI大模型，雷軍表明小米的AI實際進展可能比大家看到的要快很多。伍禮賢坦言短期小米對AI的研發開支仍大，難以為公司帶來具規模的盈利表現，因應小米仍以手機業務作為收入與盈利主力，AI發展可以股價提供炒作材料，但實際止仍未能抵銷手機成本上漲，如未能與手機業帶出協同效應，短期對業績提升作用不大。

至於汽車方面，伍禮賢認同汽車業務已成長為收入佔比重要一部分，不過在多次事故過後小米汽車光環減退，但誠然每月交付量維持不錯水平，觀望未來一年交付量能否維持較高增長，才會為股價帶來支撐作用。

撰文：經濟通通訊社市場組

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