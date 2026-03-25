恒指曾倒跌美團京東發力撐，收升272點報25335牛熊線保不失，泡泡瑪特績後遭洗倉

伊朗戰事似有停戰跡象，日股韓股早段齊升3%，港股一開市即取回牛熊線（約25111），盤中區內股市集體升幅收窄，而港股有多隻藍籌股業績不佳，尤其是泡泡瑪特(09992)績後遭暴力洗倉，但其後拖累港股午後一度倒跌，惟其後美團(03690)及京東(09618)受惠反內捲利好拉漲，帶動港股重拾升軌，恒指全日收報25335，升272點或1.1%，牛熊線失而復得。恒生中國企業指數收報8582，升83點或1%。恒生科技指數收報4922，升92點或1.9%。

全日主板成交逾3509億元，港股通錄得淨流入約223億元。

內地官媒《經濟日報》今早發表題為《外賣大戰該結束了》評論，稱外賣大戰表面是平台讓利，但從宏觀視角看，是對餐飲業價格體系的猛烈衝擊，呼籲監管部門及時叫停外賣大戰，維護經濟正常運行。憧憬外賣大戰叫停，美團全日大升13.92%，報90元，京東集團亦升4.85%，報112.4元，阿里(09988)漲4.63%，報128.9元。

泡泡瑪特(09992)中午公布全年業績，純利按年升3.09倍，收入亦升1.8倍，末期息2.3817元人民幣按年同樣大增1.9倍，整體符合市場預期，然而投資者急不及待沽貨，結果引發「人踩人」，全日股價洗倉式暴跌22.51%，報168.3元，見11個月新低，全日成交244.6億元，成為今日成交最多的藍籌股。

另外亦有多隻消費類股份放榜，業績及股價反應差天共地，海底撈(06862)盈利下跌兼大削派息，股價全日大跌11.07%，報14.22元；農夫山泉(09633)業績佳且非純淨水業務強勁，股價升9.38%，報46.42元；萬洲國際(00288)季度業績略勝預期，收升7.12%，報10.08元。

小米(01810)受累存儲晶片提價季度淨利急跌，但已經好過市場預期，小米並稱將加大AI投資，股價全日收跌0.49%，報32.52元；至於騰訊(00700)跌1.65%，報505.5元，快手(01024)升0.47%，報53.05元。

恒指、國指三大成交股份依次為泡泡瑪特、美團及騰訊。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

撰文：經濟通市場組

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