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美股 | 市場憧憬美伊和談，科技股反彈道指升逾300點

26/03/2026

　　美國出向伊朗提交15點和平方案，中東戰火緊張局勢暫時降溫，市場憧憬美伊有望達成和平協議，國際油價及美國債息雙雙顯著回落，帶動美股周三（25日）全面收高。

 

　　道指收市升305.43點，或0.66%，報46429.49點；標指升35.53點，或0.54%，報6591.9點；納指升167.93點，或0.77%，報21929.83點。

 

　　科技股領升大市。晶片巨企英偉達(US.NVDA)升近2%、AMD(US.AMD)及英特爾(US.INTC)均大升逾7%，帶動納指攀升。此外，受惠於美國經濟基本面維持穩健，對經濟周期敏感的金融股及工業股亦同步走高。

 

國際原油價格下挫

 

　　市場大幅緩解市場對能源供應受阻的憂慮，觸發國際原油價格下挫，布蘭特期油單日挫2.1%，報每桶98.04美元。紐約期油亦同步下跌1.2%，報每桶91.22美元。

 

　　經濟數據方面，美國2月份進口物價按月上漲1.3%，升幅不但高於市場預期，更創下近四年來最大單月漲幅。

 

　　國際金價向上，現貨金上升1.2%，報4530美元，而紐約期金則升2.7%，報4555美元。

 

　　美匯指數維持在99區間震盪，報約99.65，升約0.4%。美元兌日圓走勢向上，盤中高見159.48，升0.5%。歐元兌美元下跌約0.4%，報1.156。

撰文：經濟通國金組

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