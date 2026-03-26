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開市Go | 伊朗反提五大條件，拼多多季盈利少逾一成，快手季績略勝預期

26/03/2026

要聞盤點

 

1、受美國傳出向伊朗提交15點和平方案，中東戰火緊張局勢降溫，國際油價及美國債息雙雙顯著回落，帶動美股周三（25日）全面收高，道指上漲逾300點，並由科技股領升大市。道指收市升305.43點，或0.66%，報46429.49點；標指升35.53點，或0.54%，報6591.9點；納指升167.93點，或0.77%，報21929.83點。中國金龍指數升126點。日經期貨截至上午7時55分跌25點。


　
2、據報伊朗拒絕據報由特朗普政府提出的15點和平方案，並反提出五大條件。白宮強調與伊朗的談判仍在進行中，若伊朗不接受戰敗，將面臨前所未有的嚴重打擊。


　
3、據報美國副總統萬斯本周末可能前往巴基斯坦參與和平談判，外界認為較可能代表伊朗參與談判的是素以強硬立場聞名的伊朗議長卡利巴夫。


　
4、據報土耳其正展開密集外交努力，阻止海灣阿拉伯國家參與對伊朗的戰爭。


　
5、美國2月進出口價格均錄得2022年以來最大升幅，多家華爾街機構下調今年美國經濟預測，並上調通脹及失業率預測。高盛估計未來12個月經濟衰退機會升至30%。


　
6、一向支持聯儲局大幅減息的理事米蘭表示，通脹數據令人失望，因此他將今年年底利率預期上調0.5厘。


　
7、摩根士丹利策略師指出，戰爭引發市場波動導致美債流動性下降，短期債券尤為明顯。該行預計美元升勢難以持久，因美歐息差料收窄，加上伊朗戰爭或拖累經濟。


　
8、白宮宣布，美國總統特朗普將於5月14日至15日訪問中國，並會晤中國國家主席習近平，後者將於今年稍後回訪華盛頓。


　
9、中電(00002)宣布，由4月1日起燃料調整費由3月每度39.2仙上調至39.8仙，為去年1月以來首次調升。港燈(02638)表示，若伊朗戰爭持續或惡化，燃料調整費將面臨上調壓力。


　
10、特斯拉行政總裁馬斯克旗下的SpaceX據報最快本周向美國監管機構提交IPO申請，計劃集資逾750億美元，有望成為全球最大規模IPO，較之前傳聞的500億美元高出50%。


　
11、拼多多去年第四季度純利按年下跌10.59%，收入增長12.03%。全年盈利減少11.62%，收入增加9.65%，其股價隔夜上漲4.6%。

 

焦點股

 

電商股：阿里(09988)、京東(09618)
　- 　拼多多第四季度純利跌超一成

 

中國人壽(02628)
　- 　全年純利升44.1%至1540.8億人幣，息0.618元人幣　 

 

快手(01024)
　- 　上季經調整利潤淨額升16.2%略勝預期，末期息派0.69元　

 

中國太平(00966)
　- 　去年多賺2.2倍新業務價值增3%，派息大增至1.23元

 

石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中國石化(00386)　
黃金概念股：招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、SPDR金(02840)
　- 　伊朗據報拒絕接受15點和平計畫，反提出五大條件　 

 

蒙牛乳業(02319)
　- 　去年盈利升14倍派息52分，減值撥備增至23億人幣，低於預估

 

恒瑞醫藥(01276)
　- 　去年多賺22%創新藥收入增26%，派息20分

 

百濟神州(06160)
　- 　去年首錄盈利2.8億美元，收入升40%

 

金山軟件(03888)
　- 　全年純利升29.2%至20億人幣，派息0.13港元
　- 　雷軍辭任董事長及非執董，副董事長鄒濤接任

 

中廣核電力(01816)
　- 　去年少賺近10%收入跌4%，派息降至8.6分

 

晶泰控股(02228)
- 　去年首度扭虧轉賺1.2億人幣，收入增兩倍

 

古茗(01364)
　- 　去年盈利大升1.1倍收入增47%，派息50港仙

 

雲頂新耀(01952)
　- 　全年虧損收窄至2.98億元，收入升1.42倍

 

金力永磁(06680)
　- 　全年多賺1.4倍收入增14%，派末期息22分

 

新鴻基地產(00016)
　- 　據悉獲得200億港元銀團貸款，利率定在數年最低水平

 

油金報價

 

紐約期油上升1.07%，報91.29美元/桶

布蘭特期油上升0.01%，報98.00美元/桶

黃金現貨上升0.17%，報4514.29美元/盎司

黃金期貨下跌0.92%，報4543.34美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 10:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 10:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 10:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2026 10:00
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