異動股｜蒙牛高開2％，去年純利升近14倍末期息微升至52分

蒙牛乳業(02319)現價升2.1％，報16.24元，該股成交約176萬股，涉資2803萬元。

（Shutterstock圖片）

集團公布，截至去年12月31日止年度盈利約15.4億元人民幣，升13.8倍，每股盈利39.6分，派末期股息每股52分，按年升2.2％。2024財年公司錄得大額商譽減值、聯營公司投資減值及其他無形資產減值等，但2025財年並沒有這些減值項目，因此盈利大幅提升。

該集團指，收入822.4億元人民幣，下降7.3％；毛利約328億元人民幣，跌6.3％，毛利率提升0.3個百分點至39.9％。得益於原奶價格下降，品類結構提升。但受收入下滑影響，規模經濟效益有所削弱，經營利潤65.6億元，經營利潤率為8％，降0.2個百分點，經營業務所產生的現金淨流入87.5億元人民幣，增加5％，創歷史新高。

不過，蒙牛年內共計提減值撥備金額從3.93億元人民幣大增至約23.2億元人民幣，主要由於就部分已停止使用且短期內無重啟計劃的閒置生產設施及若干還款能力存在不確定性的金融及主要涉及若干客戶的應收帳款及若干委託貸款合約資產作計提減值撥備。

現時，恒生指數報25267，跌68點或跌0.3％，主板成交超過38億元。國企指數報8547，跌34點或跌0.4％。恒生科技指數報4889，跌33點或跌0.7％。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇