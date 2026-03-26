  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動股｜蒙牛高開2％，去年純利升近14倍末期息微升至52分

26/03/2026

　　蒙牛乳業(02319)現價升2.1％，報16.24元，該股成交約176萬股，涉資2803萬元。

 

異動股｜蒙牛高開2％，去年純利升近14倍末期息微升至52分

（Shutterstock圖片）

 

　　集團公布，截至去年12月31日止年度盈利約15.4億元人民幣，升13.8倍，每股盈利39.6分，派末期股息每股52分，按年升2.2％。2024財年公司錄得大額商譽減值、聯營公司投資減值及其他無形資產減值等，但2025財年並沒有這些減值項目，因此盈利大幅提升。

 

　　該集團指，收入822.4億元人民幣，下降7.3％；毛利約328億元人民幣，跌6.3％，毛利率提升0.3個百分點至39.9％。得益於原奶價格下降，品類結構提升。但受收入下滑影響，規模經濟效益有所削弱，經營利潤65.6億元，經營利潤率為8％，降0.2個百分點，經營業務所產生的現金淨流入87.5億元人民幣，增加5％，創歷史新高。

 

　　不過，蒙牛年內共計提減值撥備金額從3.93億元人民幣大增至約23.2億元人民幣，主要由於就部分已停止使用且短期內無重啟計劃的閒置生產設施及若干還款能力存在不確定性的金融及主要涉及若干客戶的應收帳款及若干委託貸款合約資產作計提減值撥備。

 

　　現時，恒生指數報25267，跌68點或跌0.3％，主板成交超過38億元。國企指數報8547，跌34點或跌0.4％。恒生科技指數報4889，跌33點或跌0.7％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09633

農夫山泉

45.300

異動股

00386

中國石油化工股份

4.540

異動股

02157

樂普生物－Ｂ

5.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09633 農夫山泉
  • 45.380
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.530
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.340
  • 00917 趣致集團
  • 17.610
  • 09992 泡泡瑪特
  • 154.200
股份推介
  • 02331 李寧
  • 21.740
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.300
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.230
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 2.660
  • 目標︰$3.80
  • 01038 長江基建集團
  • 62.250
  • 目標︰$72.50
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.560
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 69.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 154.200
  • 00700 騰訊控股
  • 502.500
報章貼士
  • 02696 復宏漢霖
  • 66.950
  • 目標︰$75.00
  • 01833 平安好醫生
  • 12.430
  • 目標︰$16.50
  • 09863 零跑汽車
  • 46.280
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/03/2026 09:32  《異動股》蒙牛高開2%，去年純利升近14倍末期息微升至52分

26/03/2026 09:30  《異動股》中國太平高開逾半成，去年多賺2.2倍，派息大增至1.23元

26/03/2026 09:24  恒指低開68點報25267，快手績後插水近一成，泡泡瑪特重挫後再低開

26/03/2026 09:02  《盤前攻略》美伊互提談判條件美股靠穩，恒指牛熊線未必守穩料上下爭持

26/03/2026 08:30  【開市Ｇｏ】伊朗反提五大條件，拼多多季盈利少逾一成，快手季績略勝預期

26/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２２３億元，買盈富基金沽中海油

26/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行齊看淡泡泡瑪特德銀籲賣出，快手績後被多行降目標

26/03/2026 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８２，一年拆息上日報２﹒９８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 快手績後低開一成，第四季經調整利潤升16%收入升12%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜蒙牛高開2％，去年純利升近14倍末期息微升至52分新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 白宮宣布特朗普5月中訪華，習近平稍後回訪新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

伊朗危機長期化⋯⋯
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

品牌出海策略｜從0到1拆解3層路徑，國內市場放緩不出海就出局？新文章
人氣文章

玩樂假期

兩蚊兩折懶人包︱4.3起二元優惠計劃收費調整＋票價高於$10兩折＋18區長者$2搭車攻略
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

藝術三月：丹青舍寫生墨旅——桃花湖上以心為筆，渲染五感 新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

與其急著找一個符合條件的人，不如慢慢等一個讓你安心做自己的人 1
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《闇黑新娘！》：「至死方休」不再是一段親密關係的終點
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜58歲前艷星顧婕患4期直腸癌擴散腹膜，拒化療痛到無法起身新文章
人氣文章
薑黃保健品迷思｜科研揭潛在風險，過量攝取恐傷肝
人氣文章
美甲危機｜28歲女子因Gel甲心臟驟停，醫生揭保留救命指關鍵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 10:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 10:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 10:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2026 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/03/2026
異動股 | 快手績後低開一成，第四季經調整利潤升16%收入升12%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

25/03/2026 14:43

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區