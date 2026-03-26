快手泡泡瑪特績後同遭大行降目標，股價急插應如何部署？

快手(01024)及泡泡瑪特(09992)先後公布業績，其中快手上季經調整利潤按年升16%至54.6億元人民幣，略勝預期，收入增12%至395.7億元人民幣，惟今年資本開支預算大增至260億元人民幣，主要用於人工智能(AI)相關投資。泡泡瑪特則於昨日（25日）中午放榜，去年純利按年升3倍至127.8億元人民幣，收入增1.8倍至371.2億元人民幣，惟管理層只期望今年收入增速不低於20%，股價昨日午後急挫22.5%，今早（26日）再插9%。兩隻股份績後同遭大行下調目標價，快手股價今早亦插水13%，應如何部署？

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快手上季經調整利潤升16%收入增12% 可靈AI收入達3.4億人幣

快手公布去年第四季經調整利潤淨額54.63億元人民幣，按年升16.2%，略勝預期，但低於上半年升幅。國內業務經營利潤60.65億元人民幣，按年升39.1%；海外經營虧損收窄至5900萬元人民幣，對上一年同期則錄經營虧損2.36億元人民幣。期內收入395.68億元人民幣，升11.8%。按業務劃分，線上營銷服務收入按年增加14.5%至236億元人民幣，主要是由於AI在線上營銷服務多場景的加速滲透與創新應用；直播業務收入96.55億元人民幣，按年跌2%；其他服務收入按年增加28%至63億元人民幣。另電商業務商品交易總額(GMV)按年增長12.9%至5218億元人民幣。此外，去年第四季可靈AI營業收入達3.4億元人民幣，12月單月收入突破2000萬美元，即年化收入運行率(ARR)達2.4億美元。

另公司去年全年純利186.17億元人民幣，按年升21.4%，每股基本盈利4.35元人民幣，建議派末期息每股0.69港元。經調整利潤淨額206.47億元人民幣，按年升16.5%。期內收入1427.76億元人民幣，升12.5%。

可靈AI成增長引擎ARR達3億美元 今年資本開支預算增至260億人幣

首席執行官程一笑表示，可靈AI收入今年以來保持強勁按月增長趨勢，1月ARR已達3億美元，對全年實現超過100%的按年增長充滿信心。他指，可靈3.0在角色一致性、可控性、物理真實感及複雜場景穩定性方面具優勢，進一步強化在專業創作者及企業端客戶的差異化競爭力。首席財務官金秉表示，去年資本開支為110億元人民幣，今年預算將增至260億元人民幣，主要用於可靈大模型算力、數據存儲、伺服器採購及數據算力中心建設。他強調，儘管資本開支增加，目標仍是保持全年正向自由現金流。程一笑透露，集團將拓展多模態能力，提升視頻生成的控制性（如動作、表情），並解決複雜場景一致性問題。同時穩步推進產品AI助理能力，實現自主化全流程創作，包括分鏡編排、角色與場景設計、音畫同步及光影運鏡等自動功能。

電商業務方面，程一笑表示，今年將聚焦內容電商，推動供給側改革及買家滲透，同時加強流量融合。線上營銷服務方面，集團將透過產品升級、內容生態建設及重點行業客戶運營，挖掘生活服務、漫劇及AI應用等新機遇。截至去年底，快手應用平均日活躍用戶達4.102億。集團表示，AI能力已成為驅動長期增長的核心引擎。

花旗：AI相關投資或大幅拖累利潤表現 降目標價至72元

花旗發表研究報告指，快手2026年電商收入增長或將放緩，主要受電商流量政策影響，加上公司持續為商家提供流量支持，且海外業務表現疲弱，或將拖累廣告業務表現。不過，可靈AI業務動力強勁，預計2026年收入達3億美元。而快手計劃將資本開支由2025年的110億元人民幣增至2026年的260億元人民幣，主要用於AI相關投資，這可能會大幅拖累其利潤表現。因此，該行將公司2026、27年盈利預測分別下調27%、30%，以反映最新收入增長前景及大額AI投資，目標價亦由95港元下調24.2%至72港元。該行認為，雖然大額AI投資可能引起部分投資者擔憂，但這對於維護可靈AI的市場地位是必要的，而管理層對盈利的態度可能過於保守，利潤看法仍有上升空間，因此仍維持公司「買入」評級。

中信里昂指，快手去年第四季業績優於預期，且可靈AI今年收入可望翻倍。然而，由於直播電商監管趨嚴及AI投資增加，快手今年經調整淨利潤可能按年下跌16%。預計快手今年第一季總收入按年增長2.6%，經調整淨利潤則跌31%。該行將公司2026、27年經調整淨利潤預測各下調25%，並將目標價由85港元下調20%至68港元，主要由於營銷服務增長放緩及AI投資增加，但維持其「優於大市」評級。

大摩：今年展望出乎意料偏淡 降目標價至55元

大摩稱，快手去年第四季收入增長12%，高於該行預期2%，受惠於網上行銷加速增長。電商GMV增長13%，勝於其他電商平台；可靈AI收入3.4億元人民幣，略低於預期。經調整後利潤按年升16%，超出該行預期1%。全年經調整後淨利潤為206.5億元人民幣，高於早前指引。管理層預計2026年收入增長速度將放緩至4%至4.5%，仍以2026年實現整體正自由現金流為目標，並致力於提高股東絕對回報。該行認為今年展望出乎意料偏淡，對其2026至2028年每股盈測下調17%至24%，目標價由73港元下調25%至55港元，評級為「與大市同步」。該行稱，加碼投資AI在中國科網股中屬常見，但總收入顯著減速(特別是線上營銷)引起對投資回報的憂慮。

美銀亦將快手目標價由94港元下調18.1%至77港元，主要由於盈利預測下調。該行稱，快手去年第四季收入及經調整淨利潤均高於市場預期，線上營銷收入亦優於預期；電商商品交易總額則符合預期；可靈AI則略高於市場預期。不過，該行將快手2026年收入預測下調至1490億元人民幣，按年增長4.5%；經調整淨利潤預測下調至172億元人民幣，按年下跌17%，主因資本支出增加以支持AI訓練及推理；電商業務的廣告及佣金收入增長放緩，因公司為支持商家應對可能增加的稅務負擔而提供補貼及回扣；直播業務因內容生態整頓而表現下降。該行仍維持快手「買入」評級，認為業績經已反映風險，雖然股價可能因預測下調，而出現初步負面反應，但在預期重設至保守的低基數後，風險回報將偏向上行。

泡泡瑪特去年純利升3倍收入增1.8倍 THE MONSTERS收入增3.7倍

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泡泡瑪特截至2025年12月31日止全年純利127.76億元人民幣，按年升3.09倍；每股基本盈利9.61元人民幣，派末期息2.3817元人民幣。非國際財務報告會計準則經調整純利130.84億元人民幣，按年升2.85倍。期內收入371.2億元人民幣，升1.8倍。自主產品收入367.9億元人民幣，按年增長1.9倍，其中LABUBU所在THE MONSTERS家族收入141.6億元人民幣，按年增長3.7倍，佔總營收近四成。

分區域看，中國市場全年收入增1.35倍至208.51億人民幣，亞太區收入增1.58倍至80.11億人民幣，美洲收入大增7.48倍至68.06億人民幣，三大地區均完成數倍增長。

泡泡瑪特：今年努力做到收入增速不低於20% 下月將推家電產品

泡泡瑪特主席兼行政總裁王寧稱，今年要努力做到收入不低於20%的增長速度，並預告下月推出以IP為核心的衍生小家電產品。首席運營官司德則稱，泡泡瑪特的甜品業務也會在泡泡瑪特樂園、泰國旗艦店以及多個快閃店之後，在今年上半年正式落地線下門店。今年下半年，還會推出「真正意義的LABUBU 4.0」系列，此外還會有一套重磅的LABUBU與藝術家聯名產品。首席增長官文德一指，未來泡泡瑪特將以精細化營運為核心，以IP為核心的全球化和集團化戰略雙軌並行，重點開拓中東、南亞、歐洲、南美市場。

公司亦提到，考慮到相較於自主研發IP穩步推進，適合收購的優質第三方IP可獲取性有限，加之海外業務運營的快速拓展，並取得亮眼業績，因此公司議決調整未動用所得款項淨額的擬定用途變更，包括將原定用途為「用於收購受歡迎的IP以擴大IP庫」所得款項未動用部分重新劃撥至「用於擴展業務至海外市場」用途。

美銀：去年業績及今年收入指引遜預期 削目標價43%至170元

美銀將泡泡瑪特評級由「買入」下調至「中性」，目標價由300港元大幅下調43%至170港元。該行指，泡泡瑪特2025年業績遜預期，主要是收入方面低於市場預期。公司指引2026年收入增長不低於20%，亦低於市場預期的30%，意味今年下半年收入可能按年下跌。2026年將是泡泡瑪特的過渡年，主要由於美國及歐盟市場LABUBU產品銷售放緩，以及毛利率面臨壓力，將其2026、27年經調整每股盈利預測分別下調19%、26%，以反映增長前景轉弱。預測公司2026年收入、經調整純利增幅分別為21%、15%，反映謹慎假設下經調整淨利潤率將收窄1.5個百分點。該行仍對公司長期價值充滿信心，有助於公司消化兩年高速擴張帶來的陣痛，並為下一階段的發展做好準備，且認為股東回報仍有上升空間，受惠於公司截至2025年底高達172億元人民幣的強勁淨現金流水平。

野村維持泡泡瑪特「買入」評級，但考慮到增長放緩，將目標價由372港元下調29.8%至261港元，主要是將目標預期市盈率由30倍下調至20倍。野村指，公司去年收入略低於市場預期；經調整淨利潤基本符合市場預期。而最大的負面消息是公司2026年銷售增長目標僅為20%，遠低於2022至2025年收入年複合增長率(CAGR)的100%，主要由於管理層計劃專注於改善營運，包括優化組織架構、鞏固海外執行力及協調跨境資源分配。

花旗：業績受美洲業務放緩影響 瑞銀：管理層對今年展望審慎

花旗指，泡泡瑪特2025年業績遜於預期，主要受第四季美洲業務放緩影響，其他地區表現大致符合預期。估計第四季收入按季下跌約13%。管理層表示2026年將優先考慮營運優化及穩健增長，預期2026年收入增長不低於20%。雖然該增長指引低於該行及市場預期，但某程度上可緩解市場對增長可持續性的憂慮。公司計劃在5月及11月分別新增公布第一季及第三季營運數據，這是正面消息，因可更及時了解公司情況。基於管理層審慎的指引，該行下調公司2026至27年盈利預測13%至15%，並將目標價由415港元下調15.7%至350港元。在股價回調後，其估值被低估，其中2026年新興IP（尤其是SKULLPANDA及Twinkle Twinkle）及LABUBU在多個領域的變現機會將帶來上升空間。

瑞銀指，泡泡瑪特2025年下半年業績遜於該行預期，管理層對2026年的展望趨於審慎，因此下調其目標價14.7%至278港元，但維持「買入」評級。泡泡瑪特2025年下半年收入為232.4億元人民幣，按年增長174%，但較瑞銀預期低8%；期內淨利潤為82億元人民幣，按年增長267%，較預期低6%。管理層對2026年給出審慎展望，指引全年收入在2025年高基數上增長不低於20%，但由於原材料及物流成本存在不確定性，關於利潤率的更多細節需待5月公布，此審慎態度弱於市場預期。

高盛認為泡泡瑪特下半年業績差過預期，且增長前景（特別是海外市場）與IP動能出現放緩跡象，因此將其未來兩年盈利預測下調18%，並將目標價大幅調低38.7%至184港元，維持「中性」評級。泡泡瑪特下半年收入及淨利較高盛預期低8%及10%，未達預期主因美洲及歐洲與其他地區的銷售增長較第三季的增速顯著放緩，且出現匯兌損失。

林家亨：快手海外業績差股價短期料續走弱 泡泡瑪特銷售見頂暫未可撈底

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，市場本預期快手去年第四季每股賺1.24元，結果每股賺1.27元，多出不足3%，再加上海外尤其經過平台，包括美國及歐洲的銷售及廣告收益都大幅下降，於中國本土雖有增長，但增長溫和，相信外資看法暫時偏淡。另外，快手宣布未來AI業務會加快，會繼續投入資金，不可能很快便到收成期，故若買快手只有長揸才有希望，短線AI方面盈利不會有好表現，其實投資AI最多是阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)，兩股近期股價都插水，作為「小龍頭」的快手相信也要跟跌，尤其公司於海外包括歐美業績都遠差過預期，跌了三成幾，股價短期料繼續走弱。現時買快手只預期公司繼續投資AI，回本期較長，但綜合來看其盈利始終有輕微增長，股價亦已由高位跌了很多，若已有貨，50元以下可分段吸納長線持有。

至於泡泡瑪特，林家亨指，其股價去年升至300幾元時，市值超過4000億，吉利汽車(00175)當時市值也只有1700億，「賣公仔」竟升至那麼高市值，實在太誇張，當時建議若有貨起碼沽一半，今時今日果然見其銷售見頂，尤其海外銷售，LABUBU仍有些少增長，其他品牌不止沒增長還要倒退，公司CEO也指今年只期望做到收入增長不低於兩成，所以要有心理準備公司最高峰時間已過去，未來要靠實在的銷售、盈利逐步推升股價，但昨日單日成交金額就達百幾億，創上市以來單日成交紀錄，難有信心未來表現會好轉，要留意相關新聞，不是看保歷加通道，基本因素才最重要，尤其今日已有美資行下調其目標價，很多人都會跟隨，而通常基本因素引發的大舉沽售，不會一日就完，起碼持續三日，待見過三支大陰燭後成交量慢慢減少，才可考慮是否撈底。

快手半日跌13.37%收報45.96元，成交61.81億元。泡泡瑪特跌9.33%報152.6元，連跌兩日，累計跌幅29.74%，成交99.19億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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