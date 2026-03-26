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異動股 | 快手績後低開一成，第四季經調整利潤升16%收入升12%

26/03/2026

異動股 | 快手績後低開一成，第四季經調整利潤升16%收入升12%

 

 

　　快手(01024)現價跌9.7%，報47.9元，該股成交約605萬股，涉資2.9億元。

 

　　集團公布去年第四季經調整利潤淨額54.63億元人民幣，按年升16.2%，略勝預期，但低於上半年升幅。國內業務經營利潤60.65億元人民幣，按年升39.1%；海外經營虧損收窄至5900萬元人民幣，對上一年同期則錄經營虧損2.36億元人民幣。

 

　　期內收入395.68億元人民幣，升11.8%。按業務劃分，線上營銷服務收入按年增加14.5%至236億元人民幣，主要是由於AI在線上營銷服務多場景的加速滲透與創新應用；直播業務收入96.55億元人民幣，按年跌2%；其他服務收入按年增加28%至63億元人民幣。另電商業務GMV按年增長12.9%至5218億元人民幣。

 

　　此外，於去年第四季，可靈AI營業收入3.4億元人民幣，當中於去年12月，可靈AI單月收入突破2000萬美元，即年化收入運行率(ARR)達2.4億美元。

 

全年純利升21.4%

 

　　　　另公司去年全年純利186.17億元，按年升21.4%，每股基本盈利4.35元，建議派末期息每股0.69港元。經調整利潤淨額206.47億元，按年升16.5%。期內收入1427.76億元，升12.5%。

撰文：經濟通市場組

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