異動股 | 泡泡瑪特再插水近6%，大行警告業績遜預期展望審慎

泡泡瑪特(09992)現價跌5.9%，報158.4元，暫連跌2日，累計跌幅27.1%。該股成交約2680萬股，涉資42.03億元。

瑞銀發表研究報告指出，泡泡瑪特2025年下半年業績遜於該行預期，管理層對2026年的展望趨於審慎，因此下調其目標價14.7%至278元，但維持「買入」評級。報告顯示，泡泡瑪特2025年下半年收入為232.4億元人民幣，按年增長174%，但較瑞銀預期低8%；期內淨利潤為82億元人民幣，按年增長267%，較預期低6%。管理層對2026年給出審慎展望，指引全年收入在2025年高基數上增長不低於20%，但由於原材料及物流成本存在不確定性，關於利潤率的更多細節需待5月公布。瑞銀認為，此審慎態度弱於市場預期。

高盛同樣認為泡泡瑪特下半年業績差國預期，且增長前景（特別是海外市場）與IP動能出現放緩跡象，因此該行將其未來兩年盈利預測下調18%，並將目標價大幅調低38.7%至184元，維持「中性」評級。報告指，泡泡瑪特下半年收入及淨利較高盛預期低8%及10%，未達預期主因美洲及歐洲與其他地區的銷售增長，較第三季的增速顯著放緩，且出現匯兌損失。

撰文：經濟通市場組

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