外賣平台股｜官媒呼籲結束外賣大戰，美團阿里京東邊隻最值博？

美團(03690)昨日（25日）因官媒評論稱外賣大戰該結束，股價突飆近14%，惟隨著今日（26日）收市後將公布業績，今日即回吐最多半成，據《彭博》綜合分析師預期，美團上季調整後淨虧損仍達129.6億元人民幣，阿里巴巴(09988)及京東(09618)昨日亦齊飆逾4%，惟前者今日差不多完全蒸發昨日升幅，後者則能逆市升約1%。三大外賣平台股哪隻最值博？

（AP圖片）

市監局轉發官媒評論文章 籲為保物價該結束外賣大戰

國家市場監管總局官網昨日轉發官媒《經濟日報》題為《外賣大戰該結束了》的文章，呼籲「瘋狂」的外賣大戰必須熄火。文章指，監管部門已進駐相關平台開展現場調查，下一步將通過問卷、核查等方式進一步傳導監管壓力，研究處置措施。文章指，表面上看，外賣大戰是平台讓利，但從宏觀視角看，這是對餐飲行業價格體系的猛烈衝擊。餐飲企業為了在補貼戰中生存，不得不犧牲品質、壓縮利潤，整個行業陷入了賠本賺吆喝的惡性循環，最終拖累了消費回暖的大趨勢——這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力。監管及時叫停外賣大戰，其實是在維護經濟正常運行，避免惡性競爭打亂經濟回暖節奏，讓企業及勞動者有正常的生活和收入。

文章還提及，在中國CPI統計籃子裏，食品煙酒及在外餐飲的權重接近30%，在所有類目中最高。2025年二季度末至三季度，中國餐飲收入增速出現了放緩，其下跌的時間點和走勢，與整體CPI的下滑曲線高度重疊；同期，權重同樣較高的居住和交通通信並沒有出現類似的下滑，「而這個時間，恰恰是外賣大戰白熱化、平台補貼最瘋狂的時期」。文章呼籲，讓外賣價格回歸合理區間，讓餐飲行業擺脫不補貼就死、一補貼就亂的困境，讓市場競爭從拼砸錢轉向拼服務，這才是真正的惠企利民。文章強調，價格戰走不遠，內捲競爭沒有贏家，「外賣大戰，該結束了」。

花旗：將成外賣行業競爭正常化轉捩點 料未來數月補貼規模大減

花旗發表研究報告指，市場監管總局於3月25日發表強硬聲明，料將成為外賣行業競爭正常化的轉捩點，預計未來數月補貼力度將大幅收縮。報告引述市場監管總局數據，在外賣價格戰期間，阿里、京東和美團合共投入約800至1000億元人民幣補貼。報告指，市場監管總局批評外賣價格競爭不僅抑制餐飲業增長，更拖累2025年第二及第三季度整體CPI表現。監管機構提倡從「燒錢」策略轉向以服務質量為重點的良性競爭。

該行相信，這一監管立場將促使補貼大幅減少，推動行業整體盈利能力復甦。對美團而言，這是利好消息，因為競爭壓力減輕將加快其復甦步伐。對阿里來說，這將緩解其中國商業板塊的EBITA壓力。對於京東而言，將受惠於更理性的市場環境，儘管京東仍以此為獲取流量投資。

大摩：監管更嚴格反內捲或有助競爭理性化 予阿里美團增持評級

摩根士丹利指，外賣行業最差的競爭時期已經過去，但競爭格局的理性化過程一直非常緩慢。監管機構更嚴格的「反內捲」努力或有助於進一步推動競爭理性化並加速虧損收窄，但執行情況至今未如預期。預期阿里即時零售(QC)虧損持續收窄，從2026財年第二季的350億元人民幣，縮減至第三季的220億元人民幣。估計第四季虧損將進一步收窄至190至200億元人民幣，2027財年全年虧損約600億元人民幣，平均每季150億元人民幣，低於2026財年的870億元人民幣。阿里管理層在2026財年第三季業績會議上，訂下在2028財年實現本地生活業務商品交易總額達到1萬億元人民幣的目標，並在2029財年實現盈利。這是一個明確的盈利路線圖和時間表，有助消除市場對長期燒錢的擔憂，屬正面訊息，予阿里「增持」評級，且是首選股之一。

該行認為，無論是由阿里實現盈利的路線圖驅動，還是來自監管機構的反內捲努力，外賣競爭的潛在理性化，對美團來說都是利好消息。美團管理層在2025年第三季業績會議上指，公司在外賣訂單金額超過15元人民幣的市場中，仍保持三分之二的市場份額，而在30元人民幣以上的市場份額則為70%，與競爭對手的單位經濟效益差距維持在每單1至1.5元人民幣。該行預期，美團2025年全年盈利預警亦意味著第四季核心本地商業經營虧損為100億元人民幣，優於市場預期的110億元人民幣，不過將關注來自抖音的到店業務競爭加劇，予「增持」評級。

標普料阿里今年EBITDA跌近三分之一 即時零售業務貢獻有望擴大

另標普全球評級近日表示，阿里巴巴與美團之間的市場份額爭奪戰將代價高昂。由於兩家公司均在即時零售領域持續大規模投入開展促銷，預計阿里今年的息稅及折舊攤銷前利潤(EBITDA)將下降近三分之一。標普指，阿里為了鞏固其在即時零售領域的地位，正通過補貼優先獲取使用者，重點提升訂單價值和購買頻率。不過，隨著價格補貼更為激烈的階段在去年夏天達到頂峰，每單盈利能力正在改善，同時，由於已打造了可觀的規模，公司也將從效率提升中受益。預計即時零售業務將逐漸成為重要的收入來源，該業務目前已佔阿里電商收入的10%至15%，據估算，該板塊到2029財年（截至3月31日）將實現盈利。

阿里也在加大AI投資力度，但雲需求的增長緩解了這一負擔，標普認為，阿里將受益於中國雲市場的擴張，因為其AI能力強於多數同行，且涵蓋基礎設施、晶片及大語言模型，阿里還能借助其龐大的生態系統來滿足企業和消費者在AI方面的相關需求。預計阿里將為即時零售業務的虧損和雲基礎設施資本支出的增加留充足的緩衝。這一預期基於公司具備強健的淨現金頭寸，預計2026至2027財年期間其淨現金頭寸將保持在1500億元人民幣以上。

標普預測，阿里資本支出將由2026財年的1300億-1350億元人民幣升至2027至2028財年的1450億-1500億元人民幣。在先進晶片供應緊張的情況下，AI計算能力的採購成本料將上漲。標普將其2026財年的EBITDA預估從之前2025財年峰值的80%下調至約70%。目前預計2027財年的EBITDA將超過2025財年的90%，隨後於2028財年恢復增長。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

林家亨：美團基本因素差未宜追入 京東108元可吸阿里也可吼

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，其實民政部去年已勸喻外賣平台不要內捲，這個信息不是今時今日才發出，現時包括美團及阿里都於外賣市場內捲得很犀利，在此情況下首先要知道其基本因素究竟有沒有改善。現時彭博社分析員平均預期美團季度盈利仍將下降，與昨日股價突然大升不太配合，大部分分析員又預期其季度EBITDA虧損113億，收入虧損約150億，經調整後虧損仍達129億，既然仍處於虧損，尤其股價昨日已升穿保歷加通道頂線，暫不宜追入。另要留意，很多行業都提到要重新布局，例如2022、23年時，地產股尤其中國的地產股跌得很急，紛紛提出要重新檢視、重新布局，但布局4年股價至今仍尋底，顯示經布局後可能只是不至於慘虧。

林家亨又指，外賣是美團的全部，是其生命，至於京東，外賣不是佔其全部生命，京東亦擁有歐洲包括德國最大的一些電器零售市場，就算京東也要「燒錢」，但燒得最多是美團及阿里的餓了麼，由於京東受拖累沒那麼多，博反彈不妨可以考慮，始終京東本身收入很高，外賣所佔比率相對低，其保歷加通道中軸線暫處於107元附近，頂線約處於117元，若有貨升至頂線可沽出一半，回至107、108元可再買。而阿里未來應有力重上保歷加通道中軸線約131元，其低位應已於周一（23日）出現，當日最低見過117.8元，中軸線之下至底線都適宜吸納。

美團今日跌3.67%收報86.7元，阿里跌4.58%報123元，京東升1.07%報113.6元。其他科技股普遍下跌，騰訊(00700)跌1.96%報495.6元，百度(09888)跌2.32%報109.4元，快手(01024)跌14.04%報45.6元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.09%報182.3元，網易(09999)跌2.55%報171.8元，小米(01810)跌0.25%報32.44元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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