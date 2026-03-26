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國壽：上市以來累計分紅達2450億人幣，目前公司在境外投資敞口非常小

26/03/2026

　　中國人壽(02628)總裁利明光在業績發布會表示，公司致力於讓股東充分分享長期穩健發展的紅利，自上市以來，累計分紅達2450億元人民幣，亦指公司重視市值管理工作，提升投資價值，增強投資者回報，堅持做優基本面，努力提升公司內在價值，持續加強與資本市場的溝通工作。

 

國壽：上市以來累計分紅達2450億人幣，目前公司在境外投資敞口非常小

（吳仲賢攝）

 

　　對於中東局勢，副總裁兼董事會秘書劉暉表示，公司近期也在密切關注美伊衝突所引發的全球地緣政治風險，目前該事件的走勢與影響尚不明確，仍需持續跟進關注，並指公司也會持續關注這類地緣政治事件對能源價格、通脹預期以及全球大類資產定價的影響。作為保險資金，公司會充分發揮保險長期資金的穩定性優勢，動態調整資產配置策略，把握市場波動中的機會，布局優質核心資產，以實現長期穩健的投資業績。

 

　　劉暉又指，目前中國人壽在境外投資的敞口非常小，佔總資產的規模不到0.89%，公司沒有參與私募債的投資。

 

全年純利升44.1%至1540.8億人幣，息0.618元人幣

 

　　中國人壽公布，截至2025年12月31日止全年純利1540.78億元（人民幣．下同），按年升44.1%；每股基本盈利5.45元，派末期息0.618元。

 

　　期內收入6.16億元，升16.5%；公司總保費首次突破7000億元，達7298.87億元，按年增長8.7%。首年期交保費達1162.05億元，穩居行業榜首；長期競爭優勢穩固，十年期及以上首年期交保費達521.97億元，佔首年期交保費比重為44.92%。

 

　　2025年一年新業務價值實現快速增長，按年提升35.7%，達457.52億元，繼續領跑行業。強化降本增效，加強精細化管理，費用投入產出效率顯著提升。動態優化大類資產配置，投資收益大幅提高，總投資收益達3876.94億元，較上年提升794.43億元，總投資收益率達6.09%，較上年同期上升59個基點。

 

　　截至本報告期末，公司總資產、投資資產分別為7.59萬億元和7.42萬億元；歸屬於公司股東的股東權益達5952.05億元，按年增長16.8%；綜合償付能力充足率達174.01%，核心償付能力充足率達128.77%，持續保持充足水平；公司擁有長險有效保單件數達3.27億份。內含價值為1.47萬億元，穩居行業首位。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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