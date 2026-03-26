  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

蒙牛：冀今年全年收入中單位數增長，制定三年股東回報計劃

26/03/2026

　　蒙牛乳業(02319)總裁兼執行董事高飛在業績發布會表示，去年下半年奶價已趨於穩定，終端價格逐步穩定，認為行業復甦跡象明顯，亦指現時公司產品結構較好，當中奶酪和奶粉及其他產品的銷售收入佔比有所上升，去年奶酪收入更有雙位數增長。

 

蒙牛：冀今年全年收入中單位數增長，制定三年股東回報計劃

（吳仲賢攝）

 

　　首席財務官兼執行董事沈新文表示，這兩年公司將聚焦收入增長及利潤率的擴張，期望今年收入回升，達全年中單位數增長。

 

　　集團副總裁陳易一表示，雖然目前海外業務佔比並不顯著，但多年來海外業務增長高於集團平均水平，未來會持續發展海外業務。

 

　　集團表示，制定2025至2027三年股東回報計劃，目標未來三年每股分紅穩定提升，同時保持2024、2025年回購節奏，旨在通過分紅和回購的方式持續提升股東回報。

 

去年盈利急升14倍派息52分，計提減值撥備23億人幣

 

　　蒙牛乳業公布，截至去年12月31日止年度盈利約15.4億元（人民幣．下同），升13.8倍，每股盈利39.6分，派末期股息每股52分。2024財年公司錄得大額商譽減值、聯營公司投資減值及其他無形資產減值等，但2025財年並沒有這些減值項目，因此盈利大幅提升。

 

　　該集團指，收入822.4億元，下降7.3%；毛利約328億元，跌6.3%，毛利率提升0.3個百分點至39.9%。得益於原奶價格下降，品類結構提升。但受收入下滑影響，規模經濟效益有所削弱，經營利潤65.6億元，經營利潤率為8%，降0.2個百分點，經營業務所產生的現金淨流入87.5億元，增加5%，創歷史新高。

 

　　不過，蒙牛年內共計計提減值撥備金額從3.93億元大增至約23.2億元，主要由於就部分已停止使用且短期內無重啟計劃的閒置生產設施及若干還款能力存在不確定性的金融及主要涉及若干客戶的應收帳款及若干委託貸款合約資產作計提減值撥備。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02714

牧原股份

40.660

異動股

02580

奧克斯電氣

9.360

異動股

06862

海底撈

13.910

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02714 牧原股份
  • 40.660
  • 02580 奧克斯電氣
  • 9.360
  • 06862 海底撈
  • 13.910
  • 82318 中國平安－Ｒ
  • 51.300
  • 03698 徽商銀行
  • 4.440
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 9.860
  • 目標︰$11.10
  • 02331 李寧
  • 21.460
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.000
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.100
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 2.570
  • 目標︰$3.80
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.440
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 150.700
  • 00700 騰訊控股
  • 495.600
  • 01211 比亞迪股份
  • 102.700
報章貼士
  • 02696 復宏漢霖
  • 66.000
  • 目標︰$75.00
  • 01833 平安好醫生
  • 11.760
  • 目標︰$16.50
  • 09863 零跑汽車
  • 46.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/03/2026 16:14  港股業績遜色，恒指收跌479點報24856再失牛熊線，內險插水泡泡瑪特兩連崩

26/03/2026 17:38  中國平安(02318)全年純利升6.5%至1347.8億人幣，息1.75人幣

26/03/2026 17:26  國泰航空4月起再度上調燃油附加費，短途加至389元，改為每兩周檢視一次

26/03/2026 16:35  中海油(00883)全年純利跌11.5%至1221億人幣遜預期，息55港仙

26/03/2026 17:00  《盤後部署》業績期拖累恒指失守二萬五，華潤醫療價殘息高績後展升浪

26/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒４億元，買盈富基金沽阿里

26/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行齊看淡泡泡瑪特德銀籲賣出，快手績後被多行…

26/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１４，一周拆息較上日升至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外賣平台股｜官媒呼籲結束外賣大戰，美團阿里京東邊隻最值博？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股業績遜色，恒指收跌479點報24856再失牛熊線，內險插水泡泡瑪特兩連崩新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 快手績後跌超一成，泡泡瑪特兩連崩嚇跌新消費股新文章
品味生活
生活
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

Agentic Commerce來襲｜AI重塑香港中小企電商邏輯，自動推動業績增長新文章
人氣文章

娛樂

《再見UFO》開畫票房不足廿萬，香港情懷電影獲導演會頒「最佳電影」
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

氹仔官也街新開茶飲店 60年老字號！澳門華聯茶葉 X「十十八十八制」 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

世上並沒有放不下的人：永遠偏執、不肯跟自己和解，才是痛苦的源頭 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

藝術三月：丹青舍寫生墨旅——桃花湖上以心為筆，渲染五感 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

中年女人被出軌，婚姻破裂因為失去專一，同時也失去離開的權利？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
薑黃保健品迷思｜科研揭潛在風險，過量攝取恐傷肝
人氣文章
好好呼吸：兒童之家中的療癒思路新文章
人氣文章
名人健康｜44歲唐詩詠健康亮紅燈，舊患治療照曝光惹粉絲擔心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 18:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/03/2026
外賣平台股｜官媒呼籲結束外賣大戰，美團阿里京東邊隻最值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從日相訪美到美軍基地的爭議

26/03/2026 13:40

大國博弈

帶炸彈去談判

26/03/2026 08:53

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區