蒙牛：冀今年全年收入中單位數增長，制定三年股東回報計劃

蒙牛乳業(02319)總裁兼執行董事高飛在業績發布會表示，去年下半年奶價已趨於穩定，終端價格逐步穩定，認為行業復甦跡象明顯，亦指現時公司產品結構較好，當中奶酪和奶粉及其他產品的銷售收入佔比有所上升，去年奶酪收入更有雙位數增長。

（吳仲賢攝）

首席財務官兼執行董事沈新文表示，這兩年公司將聚焦收入增長及利潤率的擴張，期望今年收入回升，達全年中單位數增長。

集團副總裁陳易一表示，雖然目前海外業務佔比並不顯著，但多年來海外業務增長高於集團平均水平，未來會持續發展海外業務。

集團表示，制定2025至2027三年股東回報計劃，目標未來三年每股分紅穩定提升，同時保持2024、2025年回購節奏，旨在通過分紅和回購的方式持續提升股東回報。

去年盈利急升14倍派息52分，計提減值撥備23億人幣

蒙牛乳業公布，截至去年12月31日止年度盈利約15.4億元（人民幣．下同），升13.8倍，每股盈利39.6分，派末期股息每股52分。2024財年公司錄得大額商譽減值、聯營公司投資減值及其他無形資產減值等，但2025財年並沒有這些減值項目，因此盈利大幅提升。

該集團指，收入822.4億元，下降7.3%；毛利約328億元，跌6.3%，毛利率提升0.3個百分點至39.9%。得益於原奶價格下降，品類結構提升。但受收入下滑影響，規模經濟效益有所削弱，經營利潤65.6億元，經營利潤率為8%，降0.2個百分點，經營業務所產生的現金淨流入87.5億元，增加5%，創歷史新高。

不過，蒙牛年內共計計提減值撥備金額從3.93億元大增至約23.2億元，主要由於就部分已停止使用且短期內無重啟計劃的閒置生產設施及若干還款能力存在不確定性的金融及主要涉及若干客戶的應收帳款及若干委託貸款合約資產作計提減值撥備。

撰文：經濟通採訪組

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