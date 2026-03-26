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港鐵鄧智輝：中東緊張局勢影響市場情緒，屯門第16區站第二期項目仍料次季招標

26/03/2026

　　港鐵公司(00066)常務總監-物業及國際業務鄧智輝指出，近期美伊以戰事、息口、油、金價格等波動影響市場情緒，因此公司仍將在屯門第16區站第二期項目招標前，再徵詢市場意見，但暫時仍料次季推出招標。同時，為配合未來新建鐵路資金需要，亦會盡快將土地推出市場招標。

 

 

港鐵鄧智輝：中東緊張局勢影響市場情緒，屯門第16區站第二期項目仍料次季招標

港鐵公司常務總監-物業及國際業務鄧智輝（許英略攝）

　

配合資金需要盡快推地


　
　　對於剛推出招標的錦上路站第二期項目，由於屬於新社區發展，公司提供發展商可不競投商場彈性。


　
　　至於屯門第16區站第二期項目，上蓋建有大型基座商場，鄧智輝表示，為顧及其完整性，而不割細分期數招標，而是有意將商場以及其上的住宅物業一併招標，交由單一財團發展。至於有報道提及項目提供多達5510伙，料成為近40年最大規模單一招標的鐵路物業項目，他澄清指出，公司過去亦有發展類似規模項目，如大圍站、九龍站上蓋物業。

 

今年兩招標項目具彈性或規模優勢，冀成交價造好


　
　　屯門項目之大且須一次過投標，被問及會否有損中小型發展商優勢，鄧智輝回應指，可見中小型發展商在需要時會組成財團競標。對於上述兩幅地皮，鄧智輝指出，希望成交價錢造好，由於項目分別具有投標彈性及規模優勢，亦料受發展商歡迎。

 

3新商場受制於上蓋物業未完全入伙，增設深度遊、寵物空間體驗


　
　　至於商場方面，鄧智輝點名提到康城站、大圍站及黃竹坑站上蓋3個新商場未到表現最好的時期，受制於上蓋物業未完全入伙，分別為日出康城第13期、柏傲莊第3期及黃竹坑站第6期。


　
　　另公司會持續投資於商場，例如增設或改建寵物友善空間；商場持續轉型，如舉辦深度遊及改善租戶組合。他亦提到，The LOHAS租金呈上升軌跡，在進入第二個租約期，租戶亦有所改變。

 

撰文：經濟通採訪組

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