「2025健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，26位傑出得獎機構揭曉

由經濟通（ET Net）主辦的「2025健康同行夥伴大獎」頒獎典禮於今日（26日）假香港帝京酒店舉行。大獎今年踏入第六屆，以「掌握健康智慧譜寫精彩人生」為主題，表揚在醫療健康領域持續提升服務質素、推動專業發展及善用科技的企業與機構，肯定其為社會大眾提供更周全、便捷及具前瞻性的健康方案所作出的貢獻。

「健康同行夥伴大獎」旨在嘉許於醫療保健範疇穩步發展、追求卓越的個人及機構。各得獎單位憑藉專業服務、傑出產品及切合社會需要的解決方案，積極推廣健康生活理念，促進社區連結，為建構更健康、更具韌性的社會環境奠定基礎。相關成果不僅提升市民生活質素，亦為行業發展帶來正面示範。

本屆評審團由六位來自不同界別的專業人士組成，按聲譽、創新、素質、裨益及企業社會責任五項準則，對參選機構進行審慎評核，最終選出表現卓越的得獎單位。今屆共頒發26個獎項，涵蓋10個類別，包括跨境醫療服務、健康及個人護理用品、健康食品及保健品、健康創新、健康保障及策劃、社區健康合作夥伴、醫院服務、創新安老服務及產品、醫療及專業服務，以及可持續企業社會責任。

經濟通表示，期望透過此平台持續凝聚業界力量，鼓勵機構投放資源、深化專業協作，共同提升大眾健康水平，並為香港及大灣區的長遠發展作出穩健而持續的貢獻。

「2025健康同行夥伴大獎」得以順利及圓滿舉行，實有賴各方鼎力支持，大會在此衷心感謝社區精神健康促進會、香港心理衞生會、香港中華廠商聯合會、香港應用科技研究院、朝暮顧問有限公司及樂活新中年的全力支持。再次恭賀各得獎單位，並感謝所有持份者一直致力向大眾推廣適切的健康服務、產品、資訊及專業意見，攜手提升社會整體健康水平，為構建更健康、更美好的未來貢獻力量。

撰文：經濟通採訪組

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