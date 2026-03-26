魚缸博客 | AI第一滴血！SORA正式宣布收檔意味甚麼？

AI去到呢一日，終於出現了第一滴血了！OpenAI旗下嘅Sora正式宣布關閉，開發團隊在社交平台上發文告別，表示會盡快公布用戶作品的導出方式和服務終止的具體時間。

其實有唔少分析都講過，AI發展到最後，比拚嘅並唔係算力、演算法或者甚麼技術，而係最基本嘅東西：能源。因為晶片／顯示卡／儲存硬碟呢種都係一次性，每買一次可以用幾年，分攤開每日計算其實唔貴；但電力成本就唔一樣，容易受邊緣政治影響而動盪，你睇中東呢一轉打來打去，油價都升到110美元，發電成本就會高，最後都係轉嫁落消費者身上。

美國呢邊點呢？早前特朗普邀請多間科技企業高層到白宮舉行圓桌會議，特朗普就話美國科技巨企已簽署了一項壓低電費保障納稅人的承諾，確保美國家庭不需為美國維持全球最先進的人工智能基建結帳，即係話電力問題需要科企自己解決，政府同市民唔會買單。其實美國發電成本已經貴，仲要科企自己買單，即係加重成本；中國呢邊一早發展再生能力，光伏發電已經佔領大半個北方，間接降低發電成本，仲有而家焚燒垃圾發電技術成熟，降低左汙染又降低成本，呢堆垃圾發電廠已經要「挖垃圾」去發電。

SORA每次GEN一條60秒嘅片，成本都要十幾美金，SORA採取訂閱制，每個月先收費先20美金，真正嘅「GEN一條蝕一條」，所以你話點樣唔摺呢？

博客認為，SORA宣布收檔，某程度同特朗普呢一轉圓桌會議有關，如果科企連成本同收入都維持唔到盈利，仲邊有可能繼續經營落去？講開又講，字節跳動旗下Seedance同Seedream表現唔差，而且又平，大家可以去試下！我見抖音好多片已經用AI寫，包括短劇市場，未來幾年可能又再進化了！