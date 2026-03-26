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港股業績遜色，恒指收跌479點報24856再失牛熊線，內險插水泡泡瑪特兩連崩

26/03/2026

港股業績遜色，恒指收跌479點報24856再失牛熊線，內險插水泡泡瑪特兩連崩

 

 

　　港股業績期臨近尾聲，多數焦點股份業績都並不盡如人意，再有藍籌股績後出現「人踩人」逃生潮，拖累港股今年盈利前景。市場從外圍大勢轉焦至港股基本面，恒指收復俗稱「牛熊線」的250天線（約25114）一日後即告失守，午後更愈踩愈深，一度跌超500點，恒指全日跌479點或1.9%，報24856，主板成交近2617億元。恒生中國企業指數收報8389，跌192點或2.2%。恒生科技指數收報4761，跌161點或3.3%。

 

　　快手(01024)上季經調整利潤淨額升16.2%略勝預期，末期息派0.69元，不過公司跟隨其他科技公司推出龐大AI投資計劃，預計今年整體資本開支投入將達260億元。快手開市即遭洗倉，全日收跌14.04%，報45.6元，見近一年新低。


　
　　中資金融股即將密集公布業績，惟率先放榜的兩股出師不利。國壽(02628)去年純利增長44%，新業務價值按年升36%，全日股價仍挫8.48%，報25.04元；中國太平(00966)收跌1.04%，報20.96元，公司去年多賺2.2倍且派息大增至1.23元。另有多隻內險股今日放榜，其中新華保險(01336)瀉6.1%，報46.78元，人保(01339)挫3.94%，報5.85元，中國平安(02318)跌3.8%，報58.15元，太保(02601)跌2.39%，報31.82元。

 

　　泡泡瑪特(09992)昨日洗倉式暴跌超過兩成後，今日繼續自由落體，大行紛紛唱淡下，泡泡瑪特全日插水10.46%，報150.7元，繼續成為成交最大藍籌，兩日累計市值蒸發超過三成。其他新消費股份同受拖累，毛戈平(01318)瀉7.44%，報69.65元，蜜雪集團(02097)跌6.65%，報300.6元，老鋪黃金(06181)挫4.4%，報618.5元。

 

　　蒙牛乳業(02319)去年純利升近14倍符合市場預期，末期息微升至52分，全日收升2.64%，報16.32元，為表現最佳藍籌股。

 

　　阿里(09988)跌4.58%，報123元，騰訊(00700)跌1.96%，報495.6元，京東集團(09618)升1.07%，報113.6元，小米(01810)跌0.25%，報32.44元，美團(03690)績前跌3.67%，報86.7元。

 

　　兩油股反彈，中海油(00883)升2.53%，報29.22元，中石油(00857)升1.49%，報10.88元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為泡泡瑪特、騰訊(及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

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