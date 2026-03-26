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美團 | 上季經調整虧損151億人幣遜預期，新業務虧損擴至101億人幣

26/03/2026

　　美團(03690)公布，截至2025年12月31日止第四季淨虧損151.44億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利62.22億元。期內經調整虧損150.8億元，高於市場預估的虧損129.6億元，而對上一年同期經調整溢利98.49億元。期內收入920.96億元，升4.1%；經調整EBITDA虧損140.25億元，而對上一年同期經調整EBITDA盈利為115.23億元。

 

美團 | 上季經調整虧損151億人幣遜預期，新業務虧損擴至101億人幣

（資料圖片）

 

全年盈轉虧233.5億人幣

 

　　截至2025年12月31日止全年淨虧損233.54億元，而對上一年同期純利358.08億元。期內收入3648.55億元，升8.1%。

 

　　期內經調整虧損186.48億元，市場預估虧損為168.6億元，而對上一年同期經調整溢利437.72億元；經調整EBITDA虧損137.83億元，而對上一年同期經調整EBITDA盈利為491.19億元。

 

新業務經營虧損擴大至101億人幣

 

　　美團公布2025年全年業績，核心本地商業分部的經營溢利按年大幅下降，轉為經營虧損69億元。同時，由於對海外業務的投資增加，於2025年，新業務分部的經營虧損按年擴大至101億元。

 

　　因此，集團於2025年的經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別按年下降至負138億元及負186億元。截至2025年12月31日，集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為1068億元和601億元。

 

　　於2025年經營虧損及經營虧損率分別為250億元及6.9%，而於2024年的經營溢利及經營利潤率分別為368億元及10.9%。

 

第四季核心本地商業分部收入按年減少1.1%

 

　　核心本地商業分部的收入由2024年第四季度的656億元減少1.1%至2025年同期的648億元。年度購買頻次及不同業務間的交叉銷售的持續增長推動交易筆數及交易金額的穩健增長。收入略有下降主要是因為於收入中扣除的補貼增加，乃由於集團加強營銷及推廣力度以提升品牌影響力及價格競爭力，從而持續提高用戶交易活躍度與黏性以應對激烈競爭。

 

　　儘管受到關停「美團優選」的影響，新業務分部的收入仍由2024年第四季度的229億元增長18.9%至2025年同期的273億元。

 

　　於2025年第四季度的經營虧損及經營虧損率分別為161億元及17.5%，而於2024年同期的經營溢利及經營利潤率分別為67億元及7.6%。

 

集團將秉持審慎投資原則積極布局

 

　　展望未來，集團將進一步釋放增長潛力並鞏固集團核心本地商業分部的競爭優勢，持續深化供應鏈布局、提升服務品質、優化「美團會員」體系，並對集團的生態系統進行戰略投入。集團的目標是進一步鞏固集團作為消費者首選的本地生活服務平台的地位，驅動行業高質量高效發展。同時，食雜零售與國際化具備明確戰略價值與長期增長潛力，集團將秉持審慎投資原則積極布局。Keeta將繼續發揮其在產品研發、技術創新及運營方面的優勢，為全球各地的商家及消費者創造價值。

 

　　集團將堅定踐行「零售＋科技」的公司戰略，全面擁抱AI，整合自研多模態「LongCat」系列大語言模型和開源模型的優勢，依託集團獨特的海量本地生活商家信息與真實消費和評價等數據，打造全能型本地生活AI助手。在此過程中，集團將繼續堅守「幫大家吃得更好，生活更好」的公司使命，努力為集團的生態參與者創造實質價值。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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