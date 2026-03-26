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中移動 | 今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%

26/03/2026

　　中移動(00941)執行董事兼董事長陳忠岳在業績會議上指出，2026年資本開支計劃1366億元人民幣，按年下降9.5%，其中算力網絡投資、智能網絡投資分別增長62.4%、19.8%；通信投資跌20.3%。另算力及智能服務收入均料快速增長；通信服務收入料穩健增長。

 

中移動 | 今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%

左起：中移動副總經理張冬、副總經理李慧鏑、執行董事兼董事長陳忠岳、執行董事王利民、執行董事兼財務總監李榮華（許英略攝）

 

料今年剔除增值稅政策調整後利潤協同增長

 

　　陳忠岳料今年收入穩健增長；剔除增值稅政策調整影響後利潤料協同增長。他續稱，肯定人工智能為新增長，加上智能體產品出現，他認為公司迎來token（符元）及byte（位元）雙高速增長新階段，且料持續很長一段時間，亦為公司新一輪投資重點所在，例如算力、數據中心、網絡寬帶須擴容或提速。

 

迎來token及byte雙高速增長新階段，目標「十五五」期末算力服務及總收入倍增

 

　　於「十五五」期間，陳忠岳指出，收入目標穩中有增，雖有挑戰，但認為可看好位元增長刺激作用；至2030年末，即「十五五」期末，則料算力服務及總收入倍增。

 

　　中移動副總經理李慧鏑指出，今年算力與網絡投資佔比逾37%，反映公司積極布局量子、6G等領域以供長期發展。他亦指出，資本開支穩中有降，屬於審慎合理把握投資力度及節奏，且由投資可見，公司新增長曲線正在形成。

 

　　被問及電信服務增值稅率升至9%，中移動執行董事兼財務總監李榮華指出，將重視成本管控，如電費、營銷支出及人力全面預算管理。市值管理方面，則會管理好應收賬款，現金流，以及充分考慮股東回報。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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