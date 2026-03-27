美股 | 中東前景未明，納指收市插逾520點，標指創今年最大跌幅

伊朗拒絕特朗普政府發出的和談建議，市場情緒再度繃緊。國際油價周四（26日）再度飆升，美股遭顯著拋售。科技股成為重災區，拖累納指重挫逾520點，步入技術性回調區間，標普500也錄得今年最大單日跌幅。

道指收市跌469.38點，或1.01%，報45960.11點；標指跌114.74點，或1.74%，報6477.16點；納指跌521.74點，或2.38%，報21408.08點。

國際油價顯著反彈。紐約期油急升4.6%，升至每桶約94.47美元。同時，布蘭特期油亦抽升4.5%，重上每桶101.69美元水平。

資金大舉流出科技股

油價急升不僅加劇了企業營運成本壓力，更令市場憂慮通脹可能死灰復燃。資金大舉流出科技股板塊，特斯拉(US.TSLA)跌3.6%，英偉達(US.NVDA)跌4.2%，Meta(US.META)跌近8%，微軟(US.MSFT)跌1.4%，谷歌(US.GOOG)跌3.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌近2%。

經濟數據方面，美國就業市場仍展現韌性。美國上周新領失業救濟人數達21萬人，按周增加5000人並符合預期。

國際金價亦顯著回調，現貨金單日急跌2.5%，報每盎司4390美元；紐約期金跌幅更達3.6%，報4415美元。

美匯指數維持強勢，報99.95，升0.3%。美元兌日圓匯率繼續於高位徘徊，日內報159.81，升約0.2%。歐元兌美元交投淡靜，盤中高見1.1572，日內報約1.1526，跌約0.3%。

撰文：經濟通國金組

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