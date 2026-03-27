開市Go | 美伊延長談判期限，美團虧損高於預期，泡泡瑪特回購安撫

要聞盤點

1、美股周四（26日）遭顯著拋售，受美伊兩國和平談判釋出矛盾訊息，國際油價再度飆升，市場避險情緒急劇升溫。科技股成為重災區，拖累納指重挫逾520點，步入技術性回調區間。道指收市跌469.38點，或1.01%，報45960.11點；標指跌114.74點，或1.74%，報6477.16點；納指跌521.74點，或2.38%，報21408.08點。中國金龍指數跌176點。日經期貨截至上午7時59分上升87點。





2、伊朗正式回應美國十五點停火協議，高層指方案單方面不公，拒絕放棄自衛能力換取模糊制裁解除承諾。





3、特朗普宣布，應伊朗要求將對伊談判期限延長至4月6日，並暫停美國及以色列對伊朗能源設施軍事打擊至該日。





4、消息人士透露，美國國防部正草擬伊朗戰爭「最後一擊」方案，包括動用地面部隊及大規模轟炸。





5、美國勞工部公布，截至3月21日止當周新領失業救濟達21萬人，按周增加5000人符合預期，前值修訂為20.5萬人。





6、商務部部長王文濤在喀麥隆會見美國貿易代表格里爾，就中美經貿關係交換意見，對美方301調查表達嚴正關切。



7、路透消息指中國考慮放寬大型投資者持股限制，助商業銀行拓寬融資渠道。





8、2026年2月本港整體出口和進口貨值按年分別上升24.7%和29.9%。





9、積金評級指截至3月23日，3月強積金錄得負6.33%投資虧損，總額約1033億元，每名成員虧損21542元。





10、市場消息指，有中資中小型銀行將H按拆息由H加1.3厘降至H加0.6厘，即減少0.7厘。

11、原計劃於3月30日掛牌的同仁堂醫養(02667)公布，經考慮現行市況等多項因素後，決定延遲全球發售及在香港聯交所主板上市的計劃。該公司已是第四次遞表，原擬籌資約8.98億元。有報道根據其孖展資金計，超額認購倍數將超過5.41倍。

焦點股

美團(03690)

- 上季盈轉虧錄經調整虧損151億人幣，全年經調整虧損186.5億人幣

- 美團創始人王興預計，今年一季度餐飲外賣的單均虧損將開始收窄

泡泡瑪特(09992)

- 於3月26日回購5.997億港元股份，價格在每股148.4-157.8元之間

中芯國際(00981)

- 全年純利近7億美元，升39%，不派息，收入升16%

中移動(00941)

- 全年純利跌0.9%至1371億人幣，派息2.52港元，遜預期

內銀股：建設銀行(00939)、工商銀行(01398)

- 據報中國考慮放鬆對部分主要股東的銀行參股限制

海爾智家(06690)

- 去年賺196億人幣，升4%，派息88.67分，收入首破3000億人幣

美團(03690)、寧德時代(03750)

- 中國市場監管總局與寧德時代、滴滴、美團等企業召開公平競爭座談會

石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中國石化(00386)

- 美國財長貝森特表示提振霍爾木茲海峽航運的美國保險計畫將很快啟動

- 中海油母公司中海油集團增持計劃延長12個月，已累斥4億人幣增持

阿里巴巴(09988)

- 歐洲議會代表團八年來首訪中國，消保委主席將與阿里巴巴和Shein的代表會晤

中信証券(06030)

- 去年盈利301億人幣，升39%，派息37.4分

華虹半導體(01347)

- 去年賺5488萬美元，跌6%，建議改名「華虹宏力半導體」

再鼎醫藥(09688)

- 虧損收窄至1.76億美元收入增15%，不派息

光大證券(06178)

- 去年盈利372億人幣，升22%，派息17.4分

中國太保(02601)

- 去年多賺19%壽險新業務價值升40%，派息增至1.15元

中國人保(01339)

- 去年盈利增一成收入升8%，派息增24%至14.5分

中國財險(02328)

- 去年盈利增26%保費收入升3%，派息44分大增33%

中遠海能(01138)

- 去年盈利40億人幣持平，派息38分

毛戈平(01318)

- 去年盈利12億人幣，升37%，派息1元

青島啤酒(00168)

- 去年盈利46億人幣，升6%，派息2.35元

中國國航(00753)

- 去年虧損擴至18億人幣不派息，收入升3%

油金報價

紐約期油下跌1.83%，報92.75美元/桶

布蘭特期油下跌1.02%，報100.29美元/桶

黃金現貨上升0.66%，報4,407.70美元/盎司

黃金期貨上升0.59%，報4,435.07美元/盎司

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