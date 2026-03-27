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異動股｜開市比亞迪升近3％寧德升逾1％，參與市監總局反內捲座談會

27/03/2026

　　比亞迪(01211)H股現價升2.7％，報105.5元，該股成交約122萬股，涉資1.29億元。寧德時代(03750)升1.2％，報623.5元。

 

異動股｜開市比亞迪升近3％寧德升逾1％，參與市監總局反內捲座談會

（Shutterstock圖片）

 

　　國家市監總局網站發文稱，市監總局今日召開2026年第一次企業公平競爭座談會，圍繞「規範企業競爭行為，構建企業出海良性競爭生態」主題，與五礦集團、中建集團、寧德時代、比亞迪、奇瑞汽車、滴滴、美團等企業有關負責人深入交流，聽取意見建議。總局黨組成員、副局長孟揚出席會議並講話；總局反壟斷總監王鐵漢等參會。

 

　　孟揚介紹了總局在維護市場公平競爭、支持企業培育競爭新優勢方面開展的工作。他強調，總局將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加強反壟斷監管執法，加強企業合規指導，深入整治「內捲式」競爭，深化競爭領域制度型開放，更大力度支持企業開拓國際市場、實現高質量發展。

 

　　現時，恒生指數報24768，跌87點或跌0.4％，主板成交超過33億元。國企指數報8377，跌12點或跌0.1％。恒生科技指數報4740，跌20點或跌0.4％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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