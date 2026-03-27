家電股 | 海爾智家去年多賺4.4%惟減派息，股價急插可否博反彈？其他家電股可以點部署？

海爾智家(06690)(滬:600690)公布業績，去年盈利按年升4.4%至195.5億人民幣，收入增5.7%至3023億人民幣，末期息減少8%至每股88.67分人民幣。雖然公司宣布擬斥資30億至60億人民幣回購A股，但股價今早（27日）仍急插最多8%低見20.92元，半日仍跌近半成，為表現最差藍籌。其實海爾智家之前已累積頗大跌幅，或可博短暫技術反彈。其他家電股亦將於近日陸續公布業績，其中美的集團(00300)(深:000333)於下日放榜，應如何部署？

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海爾智家去年盈利升4.4%收入增5.7% 末期息減少8%

海爾智家公布，截至去年12月31日止年度盈利約195.5億人民幣，按年升4.4%，每股盈利2.12元人民幣，派末期股息每股88.67分人民幣，按年減少8%。營業收入約3023億人民幣，升5.7%，首次突破3000億人民幣，毛利約789.5億人民幣，升1.3%，經調整經營利潤205億人民幣，升0.5%。去年在中國市場的龍頭地位持續鞏固。核心品類份額穩居行業榜首：冰箱線下份額達47.7%，洗衣機達47.4%，熱水器達32.5%。

全年現金分紅比例55%，提高7個百分點。公司制定了未來三年股東回報規劃：2026年度現金分紅比例不低於58%，2027年度、2028年度不低於60%。

擬斥資30億至60億人幣回購A股 用於員工激勵計劃

另外，海爾智家公布，董事會通過以集中競價交易方式回購A股股份方案，擬動用資金30億至60億人民幣，回購價格上限為每股35元人民幣，回購股份數量預計約8571萬股至1.71億股，佔公司總股本約0.91%至1.83%，回購期限為自董事會審議通過起計12個月內。回購股份將全部用於員工持股計劃或股權激勵，以完善公司治理及建立長期激勵機制。

公司指，回購資金來源為自有資金及自籌資金（包括回購專項貸款）。若未能於回購完成後36個月內用於員工持股計劃，未使用部分將依法註銷。按上限60億元測算，回購金額約佔公司總資產2.03%、佔股東應佔淨資產5.05%。公司認為，回購計劃不會對日常經營、財務狀況及償債能力構成重大影響，亦不會影響上市地位。另外，公司提示，回購方案仍可能受股價超出上限、市場環境變化或員工持股計劃未能落實等因素影響，存在未能全面實施的風險。

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美銀證券：收入及利潤率遜預期惟加強股東回報 予目標價32.7元

美銀證券發表研究報告指，海爾智家去年收入及除稅後淨利潤分別按年增長5.7%及4.4%，單計第四季則分別跌6.7%及39.2%。公司收入及利潤率均低於預期。正面方面，派息比率由2024年的48%提高至2025年的55%，並計劃透過提高派息比率和回購加強股東回報。

該行維持海爾智家「買入」評級，看好其在洗衣機及雪櫃市場的主導地位、冷氣機市場份額提升，及透過產品組合及效率改善進一步擴大利潤率的潛力，予目標價32.7元。

李偉傑：上季盈利受壓影響派息金額 惟已超賣近21元可小注博反彈

天風國際李偉傑指，海爾智家今次業績有些令人失望，其實股價於2月已開始深度調整，公司去年盈利雖升4.4%，但首三季已賺173億人民幣，增長14%，若全年只賺195億人民幣，即是第四季盈利增速正在放緩，市場應不太受落。雖然公司去年營業收入創3000億人民幣新高，但第四季營業額及盈利狀況的確受壓，儘管派息比率偏高，始終盈利受壓影響了整體派息金額。不過，股價由偏高位置跌至現時RSI只有21，其實已進入超賣區域，而以近期港股，很多股份出完業績無論表現如何，股價都照跌，海爾智家業績沒驚喜又未見特別利好元素，故帶來今日沽壓，惟已挨近21元的較大防守關口，該處短暫會形成一定支撐能力，可小注博反彈。

李偉傑續指，當然大家都恐防環球局勢不穩定，出貨可能受一定影響，但始終內地整個國策繼續扶持，包括內需或一些家電以舊換新政策。海爾智家今次由28元一直跌下來，調整幅度有些過深，若因超賣博反彈，可先以10天及20天線作目標，10天線現已下移至23.9元，20天線則處於24.5元附近，可先以23.9至24.5元作為短暫反彈目標。

至於下日放榜的美的，李偉傑指，公司去年頭三季盈利也有穩定理想增長，增速達19.5%，當然臨近出業績，相信大家都未必博，始終見到同業也出問題，會否真的受整個行業結構性影響，令生意更難做，不如待出了業績後再部署。

海爾智家半日跌4.82%收報21.72元，連跌3日，累計跌幅9.12%，成交7.07億元。其他家電股也普遍下跌，美的跌0.55%報80.95元，海信家電(00921)跌3.42%報20.92元，TCL電子(01070)跌0.54%報10.99元，創維集團(00751)跌3.53%報6.56元，JS環球生活(01691)跌0.58%報1.71元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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